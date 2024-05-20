Emlakçılara tapu mevzuatı eğitimi

Ticaret ve esnaf odalarına birçok desteği sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kurumların gerçekleştirdiği eğitim programlarında yanlarında olmayı sürdürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Emlakçılar Odası işbirliğinde “Tapu Mevzuatı ve WEB Tapu Uygulamaları Eğitimi”, İzmit Kadıköy Düğün Salonunda gerçekleştirildi.

YOĞUN KATILIM

Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanlığının katkıları ile düzenlenen ve emlakçıların yoğun ilgi gösterdiği eğitim seminerine, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanı Hasan Çelik ve Yabancı İşler Dairesi Başkanı Sadettin Tunas, Kocaeli Emlakçılar Odası Alpay Hacıoğlu, protokol ve basın mensupları katıldı.

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Programda konuşan Kocaeli Emlakçılar Odası Alpay Hacıoğlu, “Emlakçılar Odası olarak mesleki gelişmelerle ilgili gündemi yakından takip ederek sizlere böyle eğitim seminerleri düzenliyoruz. Bundan sonraki süreçte de sektörümüzü ilgilendiren bütün güncel konularla ilgili seminerlerimiz devam edecek. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile bu seminerimizin düzenlenmesine çok büyük katkıları olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları Dairesi Başkanlığı personeline çok teşekkür ederim” dedi. Seminerde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanı Hasan Çelik, ilgili mevzuatlarla alakalı, emlakçılara sunum gerçekleştirdi.