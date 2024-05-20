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İŞKUR taşındı

İŞKUR binasının Deprem Performans Analizi kapsamında Deprem’e dayanıklı olmaması sonucu, zorunlu olarak taşındı

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İŞKUR taşındı
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Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün Karabaş Mahallesi Kaptanlar İş Hanında bulunan hizmet binasının, Deprem Performans Analizi kapsamında Deprem’e dayanıklı olmaması sonucu, zorunlu olarak; Mehmet Ali Paşa Mah. Şehit Emin Sk. No:15/2 İzmit adresinde taşındı.

İŞKUR taşındı
# hizmet, çalışma

20 May 2024 - 12:46 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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