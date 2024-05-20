Restoran, lokanta ve kafelere ceza yağdı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda fahiş fiyat ile mücadeleye dair kanun teklifinin görüşmeleri devam ederken Ticaret Bakanlığı denetimlere yönelik rakamları açıkladı. Elips Haber’den Selim Ercan’ın haberine göre, 1 Ocak-31 Mart 2024 tarihleri arasında yapılan denetimlerde 10 bin 267 iş yerine toplamda 27 milyon 433 bin 615 TL idari para cezası verildi.

CHP’li Gülcan Kış’ın yazılı soru önergesine yanıt veren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, COVID-19 pandemisinin başlangıcından 26 Nisan 2024 tarihine kadar yaklaşık 80 bin işletme ve 500 bin ürünün denetlendiğini söyledi.

Ramazan ay itibarıyla vatandaşlardan gelen fahiş fiyat şikayetleri üzerine denetimlerin yoğunlaştırıldığını ifade eden Bakan Bolat, sadece 11 Mart - 9 Nisan tarihleri arasındaki Ramazan ayında yaklaşık 6 bin 500 işletme ve 56 bin 700 ürünün fahiş fiyat artışları kapsamında denetlendiğini açıkladı.

Ticaret il müdürlükleri ve belediyeler tarafından 1 Ocak - 31 Mart 2024 tarihleri arasında her türlü perakende ürün satışı yapılan iş yerleri ile özellikle restoran, lokanta ve kafeler dahil olmak üzere 47 bin 563 iş yerinde denetim yapıldığını belirten Bakan Bolat, mevzuata aykırı uygulama tespit edilen 10 bin 267 iş yerine ise toplamda idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Bakan Bolat’ın paylaştığı verilere göre 2023 yılında tüketici uyuşmazlıklarının çözülmesi amacıyla hizmet veren Alo 175 Tüketici Danışma Hattı’na 385 bin 682 başvuru geldi.

Kaynak: ELİPS HABER