2. Küme’de turu geçenler belli oldu

KIRAN KIRANA MÜCADELE

Yeşilovaspor, rakibi Körfez Atılımspor'u 6-1'lik skorla mağlup ederek yarı finale yükselen takımlardan biri oldu. Diğer bir ekip olan İzmit Vezirçifliğispor, zorlu mücadelede Karamürsel Ereğlispor'u 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Çayırova Belediyesi Eğitimspor, Er Bakanspor'u 2-1'lik skorla geçerek yoluna devam etti. Turgutspor, Çenesuyu Plajyoluspor'u 1-0 mağlup ederek yarı finale çıkmayı başardı.

HEYECAN DORUKTA

Yenidoğan Serdarspor, Üçyoldoğuspor'u 7-0 gibi net bir skorla mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Gölcük Asarköyspor ise Uzuntarlaspor'u 2-1'lik skorla geçerek yoluna devam etti. Molla Fenarispor, Çenesuyu Yenimahalle Serhatspor'u 2-0 mağlup ederek yarı finale yükselen son takım oldu. Bu sonuçlarla birlikte, Amatör Lig 2. Küme'de heyecan dorukta. Yarı final mücadeleleri ise büyük bir merakla bekleniyor.