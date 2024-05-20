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2. Küme’de turu geçenler belli oldu

Amatör Lig 2. Küme Play - Off 1. Turu’nda, turu atlayan grupların yarı finalistleri belli oldu. Yeşilova, Turgut, Çayırova Bel.Eğitim, Vezirçiftliği, Yenidoğan Serdarspor, Mollafenari, Asarköy gruplarında yarı finalist oldu. Bugün çekilecek olan kuralar sonucunda yarı finallerin programı belirlenecek

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2. Küme’de turu geçenler belli oldu mask

KIRAN KIRANA MÜCADELE

Yeşilovaspor, rakibi Körfez Atılımspor'u 6-1'lik skorla mağlup ederek yarı finale yükselen takımlardan biri oldu. Diğer bir ekip olan İzmit Vezirçifliğispor, zorlu mücadelede Karamürsel Ereğlispor'u 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Çayırova Belediyesi Eğitimspor, Er Bakanspor'u 2-1'lik skorla geçerek yoluna devam etti. Turgutspor, Çenesuyu Plajyoluspor'u 1-0 mağlup ederek yarı finale çıkmayı başardı.

HEYECAN DORUKTA

Yenidoğan Serdarspor, Üçyoldoğuspor'u 7-0 gibi net bir skorla mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Gölcük Asarköyspor ise Uzuntarlaspor'u 2-1'lik skorla geçerek yoluna devam etti. Molla Fenarispor, Çenesuyu Yenimahalle Serhatspor'u 2-0 mağlup ederek yarı finale yükselen son takım oldu. Bu sonuçlarla birlikte, Amatör Lig 2. Küme'de heyecan dorukta. Yarı final mücadeleleri ise büyük bir merakla bekleniyor.
# oldu, büyük

20 May 2024 - 12:52 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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