2. Küme’de turu geçenler belli oldu

KIRAN KIRANA MÜCADELE
Yeşilovaspor, rakibi Körfez Atılımspor'u 6-1'lik skorla mağlup ederek yarı finale yükselen takımlardan biri oldu. Diğer bir ekip olan İzmit Vezirçifliğispor, zorlu mücadelede Karamürsel Ereğlispor'u 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Çayırova Belediyesi Eğitimspor, Er Bakanspor'u 2-1'lik skorla geçerek yoluna devam etti. Turgutspor, Çenesuyu Plajyoluspor'u 1-0 mağlup ederek yarı finale çıkmayı başardı.
HEYECAN DORUKTA
Yenidoğan Serdarspor, Üçyoldoğuspor'u 7-0 gibi net bir skorla mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Gölcük Asarköyspor ise Uzuntarlaspor'u 2-1'lik skorla geçerek yoluna devam etti. Molla Fenarispor, Çenesuyu Yenimahalle Serhatspor'u 2-0 mağlup ederek yarı finale yükselen son takım oldu. Bu sonuçlarla birlikte, Amatör Lig 2. Küme'de heyecan dorukta. Yarı final mücadeleleri ise büyük bir merakla bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.