Kullarspor’un rekortmen gençleri durdurulamıyor

AFERİN SİZE ÇOCUKLAR!
Kullarspor U-15 takımı, tıpkı U16 takımı gibi büyük bir başarıya imza attı. İlimizi U-15 Türkiye Şampiyonası Düzce Grubu’nda temsil eden Kullarspor, finalde Sarayspor’u 1-0 mağlup etti ve Düzce Grubu Şampiyonu olarak Türkiye’nin son 20 takımı arasına yazdırdı. Kırmızı siyahlılar grubundaki ilk maçında Fevzi Çakmak Spor ile karşılaştı, sahadan 2 -0'lık galibiyet ile ayrıldı. İkinci maçında Bolu 14 Futbolcu Kulübü’nü 4-1 mağlup eden Kullarspor grup finalinde Zonguldak Sarayspor’u 1-0 yenerek Türkiye'de son 20 takım arasına yazdırdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.