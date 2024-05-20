Kullarspor’un rekortmen gençleri durdurulamıyor

AFERİN SİZE ÇOCUKLAR!

Kullarspor U-15 takımı, tıpkı U16 takımı gibi büyük bir başarıya imza attı. İlimizi U-15 Türkiye Şampiyonası Düzce Grubu’nda temsil eden Kullarspor, finalde Sarayspor’u 1-0 mağlup etti ve Düzce Grubu Şampiyonu olarak Türkiye’nin son 20 takımı arasına yazdırdı. Kırmızı siyahlılar grubundaki ilk maçında Fevzi Çakmak Spor ile karşılaştı, sahadan 2 -0'lık galibiyet ile ayrıldı. İkinci maçında Bolu 14 Futbolcu Kulübü’nü 4-1 mağlup eden Kullarspor grup finalinde Zonguldak Sarayspor’u 1-0 yenerek Türkiye'de son 20 takım arasına yazdırdı.