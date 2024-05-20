90 yıllık asırlık Çınaraltı yeniden amatöre düştü

BURUK SEVİNÇ
18 Mayıs 1934 yılında kurulan Darıca Gençlerbirliği, yıllarca, 3. Lig, 2. Lig ve 1. Lig’de mücadele etti. 90 yıllık mazisi olan temsilcimiz, bu sezon başarısız yönetilmenin ardından 28 yıl sonra Bölgesel Amatör Lig’e düştü. Önceki gün 90. yaşını kutlayan Darıca buruk bir sevinç yaşadı. Temsilcimiz önümüzdeki sezon yeniden 3. Lig’e çıkmak için mücadele edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.