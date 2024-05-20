90 yıllık asırlık Çınaraltı yeniden amatöre düştü

BURUK SEVİNÇ

18 Mayıs 1934 yılında kurulan Darıca Gençlerbirliği, yıllarca, 3. Lig, 2. Lig ve 1. Lig’de mücadele etti. 90 yıllık mazisi olan temsilcimiz, bu sezon başarısız yönetilmenin ardından 28 yıl sonra Bölgesel Amatör Lig’e düştü. Önceki gün 90. yaşını kutlayan Darıca buruk bir sevinç yaşadı. Temsilcimiz önümüzdeki sezon yeniden 3. Lig’e çıkmak için mücadele edecek.