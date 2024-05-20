Konutlarda sınır 2 Temmuz'da sona erecek!!

Konut kiralarına 11 Haziran 2022’den beri uygulanan yüzde 25’lik zam sınırı 2 Temmuz’da sona erecek. Kira zammına uygulanan zam sınırının devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Merkez Bankası açıkladığı bir raporda kira zammı sınırının devam etmeyeceğini işaret etmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yüzde 25’lik zam sınırının devam edip etmeyeceği ile ilgili konuştu. Bakan Şimşek, bunun için bir çalışma yapılmadığını belirterek, büyük ihtimalle devam etmeyeceğini düşündüğünü söyledi.

TRT Haber’de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Şimşek, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Devam etmesi için ben bir sebep görmüyorum. Etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Devam etmesi yönünde yapılan bir çalışma yok. Zaten bir süreliğine o düzenleme yapılmıştı. Çok büyük ihtimalle devam etmez diye düşünüyorum. Piyasada fiyatlara müdahale edilmemesi gerektiğine inanıyorum.

Bizim müdahaleler şu çerçevede olacak: Piyasaya biz yol haritası vereceğiz. 3 yıllık enflasyon hedefi veriyoruz, 3 yıllık maliye politikası patikası veriyoruz bu piyasayı yönlendirme açısından önemli.

Biz bu çerçevede her şeyi tabi ki piyasaya bırakamayız, ürünlerin fiyatlamalarına doğrudan doğruya müdahale ile bir yere varamayız. Biz oturacağız, büyümenin kompozisyonunu dengeleyeceğiz, üretimi artıracak politikalar devreye sokacağız."