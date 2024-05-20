Elektrik ve doğal gaz sayaçlarını sökmeyenlere 10 bin lira ceza

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan bu yönetmelik kapsamında, belirlenen tarihlerde sayaçlarını sökmeyen ve muayene ettirmeyen vatandaşlar ciddi para cezaları ile karşı karşıya kalacak.

Yeni yönetmelik, sayaç muayeneleriyle ilgili önemli düzenlemeler getiriyor. Elektrik, su ve gaz sayaçlarının nasıl muayene edileceği, kimler tarafından yapılacağı ve nerede gerçekleştirileceği gibi konularda detaylı bilgilere yer veriliyor. Yönetmeliğin amacı, enerji tüketiminde güvenilirliği artırmak ve sayaçların standartlara uygunluğunu sağlamak.

Bakanlık, 1 Ocak 2014 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında piyasaya sürülen doğalgaz sayaçlarının 2025 yılı sonuna kadar sökülerek, muayenesi yapılmış yeni sayaçlarla değiştirilmesini zorunlu kıldı. Bu süreçte, mevcut sayaçların enerji tüketiminde güvenilirliği sağlanacak.

Yönetmelik kapsamında, sayaç muayeneleri Bakanlık il müdürlükleri veya kullanıcının tercih ettiği yetkili servisler tarafından yapılacak. Bu hizmetlerden dolayı herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Muayene sırasında, sayacın tip onayı yoksa veya tip onayını etkileyecek değişiklikler varsa, muayene işlemi durdurulacak ve gerekli idari işlemler başlatılacak.

1 Ocak 2014 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında piyasaya sürülmüş veya son muayenesi bu dönemde yapılmış doğalgaz sayaçlarının kullanıcıları, 2025 yılına kadar sayaçlarını değiştirerek il müdürlüklerine bildirimde bulunmak zorunda. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen kullanıcılar, 10 bin TL'ye kadar para cezası ile karşılaşacak. Ayrıca, eksik veya hatalı bildirim yapan kullanıcılar da idari yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.

Yeni yönetmelik, sayaç muayenelerinin düzenli ve güvenilir bir şekilde yapılmasını hedefliyor. Kullanıcıların belirtilen tarihlerde sayaçlarını muayene ettirmeleri, hem güvenilir enerji tüketimi açısından hem de cezalardan kaçınmak için büyük önem taşıyor. Muayene işlemlerinin ücretsiz olması ise bu süreçte vatandaşlara kolaylık sağlayacak.

Kaynak: GÜNBOYU