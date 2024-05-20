KOTO’dan belediye başkanlarına ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Murat Barış, Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Efe, Abdurrahman Çuhadar, Yıldırım Yılmaz, Meclis Başkan Yardımcıları İbrahim İkiz ve Fikret Yıldırım ile birlikte, Gölcük, Kartepe ve Başiskele Belediye Başkanlarına hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

BAŞKANLARA TEBRİK

İlk olarak Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile bir araya gelen KOTO Başkanı Bulut ve beraberindeki Oda heyeti, güven tazeleyerek yeniden göreve seçilen Başkan Sezer’e tebriklerini iletti. Akabinde Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ile bir araya gelen Başkan Bulut ve KOTO heyeti, yeni dönem çalışmalarında başarılar diledi.