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"Paşa" isimli tosun 265 bin TL'ye satıldı

Kocaeli'de Kurban Bayramı'na 25 gün kala 1 ton 100 kilogram ağırlığındaki "Paşa" isimli tosun 265 bin TL'ye satıldı. Paşa'yı zor şartlarda büyüttüklerini söyleyen sahibi, "Paşa bir araba ağırlığında. Fiyatı da bir araba kadar var. Aksi olduğunda ortalığı yıkacak bir hayvana sahibiz" dedi.

İhlas Haber Ajansı
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"Paşa" isimli tosun 265 bin TL'ye satıldı
"Paşa" isimli tosun 265 bin TL'ye satıldı
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Kartepe'de hayvan yetiştiriciliği yapan Hamza Topçu'nun çiftliğinde büyüttüğü ve "Paşa" adını verdiği tosun, 1 ton 100 kilograma ulaştı. Kurban Bayramı için yetiştirilen 2,5 yaşındaki tosun, İstanbul'da yaşayan bir müşteriye 265 bin TL'den satıldı.

"Fiyatlarımız 120 bin TL'den, 260 bin TL'ye kadar değişiyor"

Hayvanları doğal ortamda yetiştirdiklerini söyleyen Hamza Topçu, "Yemlerimizi de kendimiz yapıyoruz, kimyasal madde kullanmıyoruz. Kurbanlıklarımız hazır, müşterilerimizi bekliyoruz. 37 erkek, 3 dişi olmak üzere 40 hayvanımız var. Hayvanlarımızın ortalama fiyatı 120 bin TL'den, 260 bin TL'ye kadar değişiyor. Her cinsten hayvanımız var" dedi.

"Paşa'yı 265 bin TL'ye sattık"

Hamza Topçu, 12 yıldır hayvancılık işiyle uğraştıklarını ifade ederek, "1 ton 100 kilogram 'Paşa' isimli hayvanımız var. Müşterimize de hayırlı olsun, onu da sattık. Paşa bir araba ağırlığında. Fiyatı da bir araba kadar var. Severek ve zorla büyüttük. Aksi olduğunda ortalığı yıkacak hayvana sahibiz. Paşa'yı 265 bin TL'ye sattık" diye konuştu.

# var, ifade, Kartepe

20 May 2024 - 13:41 - Ekonomi

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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