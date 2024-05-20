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Mavi vatanın "hayalet" botu Kocaeli'de halka tanıtıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının radar kesitleri, manyetik ve akustik izlerinin düşük olması nedeniyle "hayalet" olarak nitelendirilen KAAN sınıfı botu TCSG-15, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde halkın ziyaretine açıldı.

Anadolu Ajansı
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Mavi vatanın "hayalet" botu Kocaeli'de halka tanıtıldı mask
Mavi vatanın "hayalet" botu Kocaeli'de halka tanıtıldı
Mavi vatanın "hayalet" botu Kocaeli'de halka tanıtıldı
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Üstün manevra kabiliyetli ve hızlı olması nedeniyle korsanlıkları önleme, sınır gözetimi, karakol görevleri, arama ve kurtarma görevleri, kaçakçılıkla mücadele, deniz kirliliği ve ekosisteminin korunması gibi görevlerde kullanılan TCSG-15, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Yelken İskelesi'ne getirildi.

TCSG-15 personeli, ziyarette bulunan Kaymakam Osman Aslan Canbaba, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alihan Ak, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır ve vatandaşlara, Sahil Güvenlik Komutanlığının yaptığı çalışmalar, görev ve sorumlulukları hakkında bilgi vererek, botun teknik özelliklerini anlattı.

Kaymakam Canbaba, İzmit Körfezi'nde kaçak balık ve midye avcılığı konusunda ödün verilmeden gece-gündüz yürüttükleri çalışmalardan dolayı personele teşekkür ederek başarı dileklerinde bulundu.

Canbaba ve beraberindekiler, ziyaretin ardından TCSG-15'in anı defterini imzaladı.

TCSG-15 botu, bugün saat 18.00'e kadar ziyaret edilebilecek.

Mavi vatanın
Mavi vatanın
Mavi vatanın

# güvenlik, ilçe, Atatürk

20 May 2024 - 13:51 - Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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