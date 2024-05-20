Kılıçdaroğlu'nun danışmanı tutuklandı

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bugün tutuklanan 7 kişi arasında, eski CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olan ülkücü Ramazan Kubat'ın da yer aldığı ortaya çıktı.
Uludağ paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Ayhan Bora Kaplan davasındaki gizli tanık soruşturmasında tutuklananlar arasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Ramazan Kubat da yer aldı. Kubat, gizli tanık Serdar Sertçelik'in çakarlı araçla yurt dışına kaçırılmasında rol almakla suçlandı. Eski MHP Ankara İl yöneticisi olan Kubat, 2022'de Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olmuştu."
ÖZELHABER: Ayhan Bora Kaplan davasındaki gizli tanık soruşturmasında tutuklananlar arasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Ramazan Kubat da yer aldı. Kubat, gizli tanık Serdar Sertçelik'in çakarlı araçla yurt dışına kaçırılmasında rol almakla suçlandı.
Eski MHP Ankara İl… pic.twitter.com/OUOZn8w1e5
— Alican Uludağ (@alicanuludag) May 19, 2024
Eski CHP lideri Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinin ardından tüm danışmanlarının görevlerine son vermiş, eski ülkücü Ramazan Kubat’ı ise “Yeniden Kuvayı Milliye Platformu Koordinatörü” olarak atamıştı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.