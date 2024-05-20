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Kılıçdaroğlu'nun danışmanı tutuklandı

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bugün tutuklananlar arasında CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı Ramazan Kubat’ın da olduğu ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun danışmanı tutuklandı mask

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bugün tutuklanan 7 kişi arasında, eski CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olan ülkücü Ramazan Kubat'ın da yer aldığı ortaya çıktı.

Uludağ paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ayhan Bora Kaplan davasındaki gizli tanık soruşturmasında tutuklananlar arasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Ramazan Kubat da yer aldı. Kubat, gizli tanık Serdar Sertçelik'in çakarlı araçla yurt dışına kaçırılmasında rol almakla suçlandı. Eski MHP Ankara İl yöneticisi olan Kubat, 2022'de Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olmuştu."

Eski CHP lideri Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinin ardından tüm danışmanlarının görevlerine son vermiş, eski ülkücü Ramazan Kubat’ı ise “Yeniden Kuvayı Milliye Platformu Koordinatörü” olarak atamıştı.

# Ankara, chp, MHP

20 May 2024 - 14:39 - Asayiş

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