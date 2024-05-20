Kocaeli Adliyesi'nde bu afişin ne işi var?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın tarikat ve cemaatlerle yaptığı protokoller ülke gündeminde uzun süre kalmış, muhalefet partileri protokollere tepki göstermişti. Veli-Der, “Tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceğiz” diyen MEB Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade etmişti.

NEDEN HAYRAT VAKFI?

Protokollerden vazgeçmeyen sadece Milli Eğitim Bakanlığı olmadığı bugün Kocaeli Adliyesi koridorundaki afişte görüldü. Adalet Bakanlığı'nın da protokol yaptığı Hayrat Vakfı'nın adliye personeline Osmanlıca eğitim afişi görenleri şoke etti. Nurcu'lar olarak bilinen cemaatin Yazıcılar koluna ait vakfın MEB sertifikalı eğitimcilerinin olması da tartışma konusu oldu.

PROTOKOL YAPILMIŞ

Konuya ilişkin CHP Kartepe Gençlik Kolları yöneticilerinden Avukat Doğukan Karabaş yaptığı açıklamada eğitim programına tepki gösterdi. Av. Karabaş açıklamasında "Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından 13/02/ 2024 tarihli kurum içi yazısında Risale-i Nur Cemaati Yazıcılar Kolu olan Hayrat Vakfı ile isteyen personelin ‘Osmanlıca’ eğitimi almasına yönelik işbirliği protokolü yapılmış.

AKIL VE MANTIĞA SIĞMAMAKTADIR

İşbirliği protokolüne göre eğitim; Hayrat Vakfı bünyesinde bulunan “Milli Eğitim Bakanlığı sertifikasına sahip öğreticiler’ tarafından yapılacakmış! Hâlbuki Osmanlıca eğitimi verebilmek için Osmanlıca dersi alan tarih bölümü lisans programı mezunlarının formasyona sahip olması gerekmekteyken bu öğreticilerin, ne şekilde ve ne içerikte eğitim aldığı bilinmeksizin adliye personelini eğitmesi akıl ve mantığa sığmamaktadır.

KABUL EDİLEMEZ

15 Temmuz sonrası ortaya çıkan Nur Cemaatinin diğer kolu olan FETÖ, henüz daha temizlenmişken(!) bir daha böyle bir yanılgıya düşmeyip daha liyakatle, tarikatlara geçit vermeksizin atamalar yapmasını beklediğimiz devlet kurumlarımızın başında gelen Adalet Bakanlığı, aynı cemaatin bir diğer kolunun temsilcisi olarak görülen Hayrat Vakfı’nın; kimliğini bilmediğimiz, yeterliliğe sahip olup olmadığını tespit edemediğimiz, yalnız MEB onaylı sertifikaya sahip kişilere personelini emanet etmesi kabul edilemez.

AYNI TAS AYNI HAMAM

Adalet Bakanlığı bu işbirliği programını güzide üniversitelerimizin öğretim üyeleriyle, doçentleriyle, profesörleriyle imzalamak varken bir devlet kurumunun yine bir tarikata peşkeş çekilmesi hatalardan ders alınmadığını, aynı tas aynı hamam sistemin devam ettiğini göstermektedir."ifadelerini kullandı.