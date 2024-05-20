20 May 2024 - 14:54- Asayiş G:

GTO Kurucu Başkanı İbrahim Başaran toprağa verildi

Bugün sabaha karşı hayata gözlerini yuman Gebze iş dünyasının önemli ismi İbrahim Başaran (89) son yolculuğuna uğurlandı.

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GTO Kurucu Başkanı İbrahim Başaran toprağa verildi mask
GTO Kurucu Başkanı İbrahim Başaran toprağa verildi
GTO Kurucu Başkanı İbrahim Başaran toprağa verildi
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Gebze’de matem havası yaşatan Başaran’ın vefatı dolayısıyla ilk olarak saat 12.00’de kurucusu olduğu Gebze Ticaret Odası’nda dua töreni düzenlendi.

GTO Kurucu Başkanı İbrahim Başaran toprağa verildi

Başaran daha sonra, öğle namazına müteakip Çoban Mustafa Paşa Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Başaran’ın cenazesine eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz başta olmak üzere iş ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katılarak Başaran’a karşı son görevini yerine getirdi.

GTO Kurucu Başkanı İbrahim Başaran toprağa verildi

Gebze’nin köklü ailelerinden olan İbrahim başaran, 1988 yılında Gebze Ticaret Odası’nın kurucu Başkanı olmuş ve 21 yıl boyunca GTO’nun Başkanlığını yapmıştı.

GTO Kurucu Başkanı İbrahim Başaran toprağa verildi
GTO Kurucu Başkanı İbrahim Başaran toprağa verildi
# chp, Ticaret, gebze ticaret odası, eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, akp kocaeli milletvekili cemil yaman, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Doğan Demir, birol aydın

20 May 2024 - 14:54 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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