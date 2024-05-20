GTO Kurucu Başkanı İbrahim Başaran toprağa verildi

Gebze’de matem havası yaşatan Başaran’ın vefatı dolayısıyla ilk olarak saat 12.00’de kurucusu olduğu Gebze Ticaret Odası’nda dua töreni düzenlendi.
Başaran daha sonra, öğle namazına müteakip Çoban Mustafa Paşa Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Başaran’ın cenazesine eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz başta olmak üzere iş ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katılarak Başaran’a karşı son görevini yerine getirdi.
Gebze’nin köklü ailelerinden olan İbrahim başaran, 1988 yılında Gebze Ticaret Odası’nın kurucu Başkanı olmuş ve 21 yıl boyunca GTO’nun Başkanlığını yapmıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.