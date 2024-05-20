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Köfteci Yusuf eleman arıyor

Köfteci Yusuf, bünyesinde çalıştırmak üzere 15 servis personeli arıyor

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Köfteci Yusuf eleman arıyor mask

İzmit Ovacık Mahallesi’nde faaliyet gösteren Köfteci Yusuf, servis elemanı (garson) arıyor. 15 kişinin alınacağı işletme için -45 yaş aralığındaki başvuruların geçerli olduğu belirtildi. Eğitim şartının aranmadığı başvurular işkur üzerinden yapılacak.

20 May 2024 - 15:07 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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