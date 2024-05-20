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Off-Road yarışları nefesleri kesti

Düzce’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Off-Road yarışları yapıldı. Yarışlarda gençler adrenaline doydu

İhlas Haber Ajansı
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Off-Road yarışları nefesleri kesti mask

ÖĞRENCİLER CO-PİLOTLUK YAPTI

Düzce Üniversitesi Dümerang topluluğu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde gençlere özel off-road yarışları gerçekleştirildi. Üniversite kampüsünde düzenlenen yarışlara 2 bin öğrenci katılırken, yarışlarda co-pilotluğu ise üniversite öğrencileri yaptı.

“TEŞEKKÜRLER KOCAELİ”

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir’in açılışını gerçekleştirdiği yarışlarda öğrencilerin adrenalin dolu anlar yaşadığını belirten Topluluk Başkan vekili Mehmet Ali Türedi, "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında off-road yarışları düzenledik. Yarışlarda 2-3 bin seyircimiz vardı. İstanbul, Ankara, Bolu ve Kocaeli’den katılımcılarımız vardı. Rektörümüzde bizi yalnız bırakmadı. Yarışları o başlattı. Aksiyon konusunda herkes çok memnun. Heyecanlı geçti. Burası ekstrem etabı olduğu için izlemekten de içerisinde bulunanlarda büyük keyif aldığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
# Ankara, büyük, Atatürk, öğrenci

20 May 2024 - 15:16 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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