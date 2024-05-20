Öğrenciler sınav provası yaptı

Başiskele Belediyesi koordinatörlüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen LGS ve YKS deneme sınavı ilçede belirlenen okullarda yapıldı. Başiskele Belediyesi'nin 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik test kitapları desteğinden sonra öğrenciler gerçeğini aratmayan LGS ve YKS provasıyla kendilerini ölçme ve değerlendirme imkanı buldu.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de, Şehit Yunus Emre Ezer Ortaokulu ve Başiskele Anadolu Lisesi'nde sınava katılan öğrencileri yalnız bırakmadı. Test kitaplarını dağıtan Başkan Özlü, öğrencilere başarılar ve kolaylıklar diledi. Özlü, "Başiskele'mizi her alanda olduğu gibi eğitimde de cazibe merkezi haline getirecek çalışmalara tüm gayretimizle devam edeceğiz. Bizler, sizlerin başarısı için tüm imkanlarımızı seferber ederek çok çalışıyoruz. Sizlerin de güzel bir gelecek için daha çok çalışacağınızı ve güzel sonuçlar alacağınızı ümit ediyoruz. Sizlere güveniyoruz. Başarılı olacağınıza inancımız tam" dedi.