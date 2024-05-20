- Eğitim

Öğrenciler sınav provası yaptı

Başiskele'de 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencileri LGS ve YKS sınavlarının provasında ter döktü.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Öğrenciler sınav provası yaptı mask

Başiskele Belediyesi koordinatörlüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen LGS ve YKS deneme sınavı ilçede belirlenen okullarda yapıldı. Başiskele Belediyesi'nin 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik test kitapları desteğinden sonra öğrenciler gerçeğini aratmayan LGS ve YKS provasıyla kendilerini ölçme ve değerlendirme imkanı buldu.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de, Şehit Yunus Emre Ezer Ortaokulu ve Başiskele Anadolu Lisesi'nde sınava katılan öğrencileri yalnız bırakmadı. Test kitaplarını dağıtan Başkan Özlü, öğrencilere başarılar ve kolaylıklar diledi. Özlü, "Başiskele'mizi her alanda olduğu gibi eğitimde de cazibe merkezi haline getirecek çalışmalara tüm gayretimizle devam edeceğiz. Bizler, sizlerin başarısı için tüm imkanlarımızı seferber ederek çok çalışıyoruz. Sizlerin de güzel bir gelecek için daha çok çalışacağınızı ve güzel sonuçlar alacağınızı ümit ediyoruz. Sizlere güveniyoruz. Başarılı olacağınıza inancımız tam" dedi.
# ilçe

20 May 2024 - 15:19 - Eğitim

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.327.225 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL