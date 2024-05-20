Öğrenciler sınav provası yaptı

Başiskele Belediyesi koordinatörlüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen LGS ve YKS deneme sınavı ilçede belirlenen okullarda yapıldı. Başiskele Belediyesi'nin 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik test kitapları desteğinden sonra öğrenciler gerçeğini aratmayan LGS ve YKS provasıyla kendilerini ölçme ve değerlendirme imkanı buldu.
Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de, Şehit Yunus Emre Ezer Ortaokulu ve Başiskele Anadolu Lisesi'nde sınava katılan öğrencileri yalnız bırakmadı. Test kitaplarını dağıtan Başkan Özlü, öğrencilere başarılar ve kolaylıklar diledi. Özlü, "Başiskele'mizi her alanda olduğu gibi eğitimde de cazibe merkezi haline getirecek çalışmalara tüm gayretimizle devam edeceğiz. Bizler, sizlerin başarısı için tüm imkanlarımızı seferber ederek çok çalışıyoruz. Sizlerin de güzel bir gelecek için daha çok çalışacağınızı ve güzel sonuçlar alacağınızı ümit ediyoruz. Sizlere güveniyoruz. Başarılı olacağınıza inancımız tam" dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.