Tüysüzler Çınar Çocuk Evi Canan Dağdeviren’in adını taşıyacak

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında eğitimlerin başladığı Tüysüzler Çınar Çocuk Evi’nin açılışı bugün ünlü bilim insanı Prof. Dr. Canan Dağdeviren’in katılımıyla gerçekleşti. Türk kadınını uluslararası alanda en iyi şekilde temsil eden bilim insanı Prof. Dr. Canan Dağdeviren’in adını taşıyacak olan Tüysüzler Çınar Çocuk Evi’nin açılışına; İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve yönetimi,CHP Derince İlçe Başkanı Taşkın Çağatay Yamen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi CHP'li meclis üyeleri, KYÖD Başkanı Uğur Saral, İzmit Belediyesi yöneticileri ve birim müdürleri, Prof. Dr. Canan Dağdeviren,mahalle müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

ÇOCUKLARIMIZ İÇİN BÖYLE BİR ALAN YARATABİLDİK

Tüysüzler Mahalle Muhtarı Songül Yalçın, “Ailesi için büyük bir mutluluk ve gurur günü çocuklarımızın güvenle büyüyeceği, öğreneceği ve oynayacağı Profesör Doktor Canan Dağdeviren gibi bilim insanlarının yetişmesinde öncü olarak bu işimizin açılışını hep beraber gerçekleştiriyoruz. Bu kreşin hayata geçmesinde emeği geçen İzmit Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kaplan Hürriyet başta olmak üzere herkese yürekten teşekkür ediyorum. Destekleriniz ve mahallemizin en değerli hazinesi olan çocuklarımız için böyle güzel bir alan yaratabildik. Çocuklarımızın ne kahkahaları ve öğrenme heyecanı bu binanın duvarlarını dolduracak, onların geleceği umutla bakabilmeleri, annelerimizin gözü arkada kalmadan çalışma hayatlarına devam için atılan bu adım hepimiz için büyük bir anlam taşıyor” dedi.

GENÇ YAŞTA BU GURURU YAŞAMAK ÇOK GÜZEL

Prof. Dr. Canan Dağdeviren, “Sizlerle birlikte olmak ve eğitimin ilk aşaması olan bir kreşe ismimin verildiğini görmek buna genç yaşta şahit olabilmek benim gibi genç bir bilim insanı için harika bir motivasyon kaynağı. Emeği geçen herkese başkanımız Fatma Hanım'a onun vizyonunu gerçekleştirmek için canla başla çalışan bütün genç insanlara, genç kalanlara, genç kalmayı hayal edenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinizi bilimin olağanca ateşiyle kucaklıyorum.

İZMİT’TE BÜYÜMÜŞ BİRİ OLARAK GURUR DUYDUM

İzmit’te büyümüş biri olarak hepinizin geçtiği sokaklardan, yediği pişmaniyeden keyif almış biri olarak tekrar buraya gelmek, burada bu güzel günde sizlerle birlikte olmak benim için çok güzel. Sınıfları gezdim öğretmenlerle küçük öğrencilerle buluştum. Geleceğin büyükleriyle tanıştım. Çok keyifli bir duygu özellikle yeni anne olmuş biri olarak da bu okulun bu kadar konforlu olmasına, güzel olmasına her şeyin kapsayıcı olmasına inanılmaz mutlu oldum.

KADIN OLMAK ÇOK ZOR

Fatma Hanım bana bu okulu nasıl planladıklarını herkese nasıl eşit davrandıklarını, insanların siyasi görüşü fark etmeksizin herkese hizmet verebilmek adına aslında yapmamız gereken bir şeyi bize göstermiş olduğundan dolayı bunu hatırlatmış olduğundan dolayı da bir kez daha tebrik ediyorum. Kadın olmak dünyanın her yerinde çok zor. Ben de bunu hayatın her alanında yaşıyorum ve bir kez daha hem bir muhtarın hem de bir belediye başkanının kadın olmasından dolayı da mutluluğumu belirtmek isterim” dedi.

AİLELERE YOLDAŞLIK YAPIYORUZ

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bizim için çok kıymetli olan Canan Dağdeviren’in adını özellikle kreşlerimizden birinde yaşatmak istedik. Çünkü kentimizde, çocuklarımızın hayatlarına dokunmaya çalışıyoruz. Eğitimlerine, eğitimde fırsat eşitliği şiarıyla destek vermeye çalışıyoruz ve tabii ki ailelere de bu konuda nitelikli, kaliteli eğitim verebilmeleri çocuklarına bu konuda destek olabilmeleri için biz de yoldaşlık yapıyoruz.

ONU ROL MODEL ALSINLAR İSTEDİK

Özellikle bu kreşimize sevgili Canan Dağdeviren’in adını vermek istedik. Burada yetişen çocuklar onun gibi, onu model alarak, onu birçok şeyde öncü kabul ederek, merak ederek, belki bilim insanı olacaklar. Onların meraklarıyla belki bu çocukların eğitiminde çok daha farklı bir ufuk açacak ve onların hayatlarına güzel bir dokunuş olacak belki de. İşte o yüzden sevgili Canan hocamızın burada İsmi olsun istedik. Bir rol modeli olsun istedik. Bir bilim insanları neleri başarabileceği, bu toprakların yetiştirdiği kadınların, gençlerin nasıl başarılı olabilecekleri, azimleri, kararlılıkları, çalışkanlıkları ve Türkiye'ye yaşattıkları gurur burada temsil edilsin, görüşün, duyulsun ve buradaki birçok çocuğumuza aslında teşvik edici olsun istedik” şeklinde konuştu.

Tüysüzler Mahallesi’nde yer alan Prof. Dr. Canan Dağdeviren Tüysüzler Çınar Çocuk Evi, iki katlı bir yapı olarak hizmet veriyor. Bina alanı zemin kat 262 metrekare, birinci kat 307 metrekare olmak üzere toplam 569 metrekare alana sahip. Oyun ve yeşil alanlardan oluşan bahçe bölümü ise 4500 m2 büyüklüğe sahip. İnşaatın tamamlanmasının ardından geçtiğimiz kasım ayında eğitimlere başlanan binada 100 öğrenci kapasiteli 5 derslik yer alıyor. Çınar Çocuk Evi’nde şu an için görevli 4 eğitmen bulunuyor. Binada dersliklerin dışında bir müzik bir de sanat sınıfı yer alıyor. Reggio Emilia alternatif eğitim yaklaşımı ile 4-5 yaş aralığındaki çocuklara eğitim veren Tüysüzler Çınar Çocuk Evi, Yeşilova Çınar Çocuk Evi’nin ardından faaliyete geçen ikinci kreş. Ayrıca temeli daha önce atılan Erenler ve Tepeköy’deki çocuk evlerinin inşaatlarında sona gelinirken, geçtiğimiz günlerde Şirintepe Çınar Çocuk Evi’nin de temeli atıldı. Yenimahalle’deki Çınar Çocuk Evi’nin ihale süreci ise devam ediyor.