20 May 2024 - 15:43- Asayiş G:

ELAZIĞ'DA DEPREM!

Elazığ’da saat 15.28 sıralarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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ELAZIĞ'DA DEPREM!
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Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Elazığ’ın 15.28 sıralarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yedigöze mevkiindeki depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

ELAZIĞ'DA DEPREM!
# medya

20 May 2024 - 15:43 - Asayiş

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