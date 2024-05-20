ELAZIĞ'DA DEPREM!

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Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Elazığ’ın 15.28 sıralarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yedigöze mevkiindeki depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.