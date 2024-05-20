Acil çağrımdır: Kent merkezinde çocukların spor yapabileceği alan yok

Gelen giden 5-6 katlı apartmanları dikiyor, onlara bir şey olmuyor. Ama devlet bir çivi bile çakamıyor. İşin gerçeği şu, kent merkezinde kamu alanı yok.

Her taraf parsellenmiş ve özel şahısları geçmiş durumda. Bunu kabulleniyorum. Ama ne olursa olsun, devlet bir kamulaştırma yaparak şehir merkezinde bir spor tesisini faaliyete geçirmek için çok geç kaldı.

Yine de çocuklar umutla bekliyorlar. Çocuk parkında çocuklar eğlenemiyor. Oyun gruplarında küçük bebekler gönlünce sallanıyor, kaydırağa biniyor, her şeyi yapıyor ama, parkın yeşil alanını geçtim, beton alanında bile top oynayamıyor, amfi-tiyatroda futbol gösterisi sunuyor.

Akşam saatlerinde uğradığım parkta bir çocuğun ya kafası sarılı, ya kolu, ya bacağı sarılı şekilde görünce içim parçalanıyor. Çocuklar birbirinden zor hareketleri betonun üzerinde yapmaya kalkarken, her an endişe duyuyorum. Allah'tan şimdiye kadar birkaç kırık-çıkık dışında beyin travması gibi bir olay yaşanmadı.

Kafalarını betona vursalar, sağa sola çarpsalar, çevredeki demir çubuklar bir yerlerine saplansa, bunun vebali kimin?

İsmi çocuk parkı, ama çocukların oynayacağı alan yok. Tamamını büyükler kaplamış. İsmi bile Çocuk Parkı olan mekan içerisinde, kentin orta yaşı üzeri “gençleri!” bir araya gelip sohbet ediyorlar. Hayranlıkla dinliyorum. Adeta kentin yaşayan tarihi onlar…

Birçoğunun kulakları biraz ağır işittiği için bağırarak çağırarak konuşuyorlar. Bu tabii ki, zevkle katlanılabilecek bir olay.

Ama, büyük devasa cam kapıların çevrede oluşu, aslında tehlike arz ediyor.

Zira camların üzerinde de pankartlarda yazdığı gibi, pencerelere dokunmayın, her an düşebilir. Düşünün, iki insan boyunda devasa pencereler camdan, hem de en kalın camdan. Yani düştüğü zaman Allah muhafaza.

Amfi tiyatroda futbol oynayan çocuklar, tıpkı bizim küçüklüğümüzde aynı yerde yaptığımız gibi topun gelişine öyle bir vuruyorlar ki, gol oluyor, ama gelip dev camlara çarpıyor. Mekan içerisinde de yankı uyandırdığı için, adeta bomba patlamış gibi herkes sandalyesinden fırlatıyor. Ve o hışımla da kapıya yönelip amfi tiyatroya koşup çocuklarının üzerine yürüyor.

İsmi üzerinde, bunlar çocuk. Oynayacaklar, zıplayacaklar, spor yapacaklar. Gönüllerince koşup, hünerlerini arkadaşlarına gösterecekler.

Şimdi soruyorum.

Çocuklar suçlu mu?

Çocuk parkında oynamak için gelen futbol aşığı bu çocukları parkın sahibi, yoksa yaşlı insanlar mı?

Bence her ikisi de…

Çocuklara çevresi kapalı saha yapsalar, o yaşlılar da kenarda zevkle ve güvenle torunlarını izleyebilecekler.