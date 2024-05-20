Artık gözle kontrol edilecek

iPadOS ve iOS çalışacak yeni özellik için herhangi bir ek donanıma gerek kalmayacak. Uygulama bir kez kurulduktan sonra telefonda ya da tablette herhangi bir öğe gözle etkinleştirilebilecek. Ayrıca göz takibiyle kaydırmalar ve uygulama içi gezinmeler mümkün olacak. Yeni özellik bu yılın sonlarında kullanıma sunulacak

BAŞKA ÖZELLİKLER DE TANITILDI

Apple’ın duyurduğu tek özellik gözle tarama olmadı. Başka bir özellik ise hareket halindeki araçlarda yolcuların hareket rahatsızlığını azaltmayı hedefliyor.

Teknoloji devinin duyurduğu yeni özellikler arasında, firmanın hareket halindeki araçlarda yolcuların hareket rahatsızlığını azaltabileceğini söylediği bir özellik de vardı.

Aracın hareketindeki değişiklikleri temsil etmek üzere ekranın kenarlarına animasyonlu noktalar yerleştiren yeni Araç Hareketi İpuçları özelliği, duyusal çatışmayı ve dolayısıyla hareket rahatsızlığını azaltmaya yardımcı olabilir.

Apple ayrıca, konuşmalarını etkileyen rahatsızlıkları olan kişilere kısayollar konusunda yardımcı olmak için kullanıcıların sanal asistan Siri'ye özel ifadeler atamasına olanak tanıyan yeni konuşma özellikleri de sunduğunu söyledi.