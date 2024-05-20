- Asayiş

KYK yurdunda yeni rezalet!

Denizli’nin Çivril ilçesinde, KYK yurdunda barınan 97 öğrencinin yedikleri yemekten zehirlendiği iddia edilirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

KYK yurdunda yeni rezalet! mask

Denizli'de Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne (KYK) bağlı Çivril öğrenci yurdunda dün gece zehirlenme vakaları meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde karın ağrısı, kusma ve baş dönmesi problemi yaşayan öğrenciler,  sağlık kuruluşlarına müracaat ederken, benzer şikayetler diğer öğrencilerde de görülmeye başladı.

YEMEKTEN ZEHİRLENDİLER İDDİASI
Bu durum üzerine yurda çok sayıda ambulans sevk edilirken, zehirlenme belirtileri gösteren 97 öğrenci, ambulanslara Denizli’deki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yapılan ilk değerlendirmelere göre, yurtta barınan bazı öğrencilerin yedikleri yemeklerden zehirlendiği iddia edildi.

93 ÖĞRENCİ TABURCU EDİLDİ
93 öğrenci taburcu edilirken, 4 öğrencinin ise tedavisine devam ediliyor. Konuyla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: YENİÇAĞ
# sağlık, öğrenci

20 May 2024 - 16:10 - Asayiş

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