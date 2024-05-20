PİLAVLARIN ŞAHI ŞAH PİLAVI…

A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar

@vefailac ve @venatura.tr ‘nin sahibi @ecz.haleddin.guliyev ve @zergelem__guliyeva ‘nın davetlisi olarak evlerinde yemeğe gittik. Yemeklerin hepsi birbirinden güzeldi.

Yediklerimi her zaman olduğu gibi @a.okancaglar hesabında hikayelerde paylaştım. Ama içlerinde bir “şah pilavı” vardı ki inanın bu muhteşem pilavın harika lezzetini anlatması çok zor ama sesini sizlere dinletebilirim diye bu kısa servis videosunu çektim. O servis anını sizlerle paylaşmak istedim. Cihazınızın sesi kapalıysa lütfen sesini açınız ve çıtır çıtır sesini dinleyiniz.

Şah pilavı; et veya tavuk, pirinç, kestane, kuru meyveler, tereyağı kullanılarak yapılan, yufka içinde pişirilen ve genellikle özel günlerde sunulan Azerbaycan mutfağının bir pilav çeşidi. Gösterişli sunumu ve zengin içeriğiyle dikkat çekiyor. Bizim perde pilavına kısmen benziyor.

Biz diyabetten kurtulduğumuz yıllarda Gİ yüksek olduğu için pilav hiç yemedik. O zaman Basmati pirincini bilmiyorduk, bizim pirinçlerin glisemik indeksi çok yüksek. Şimdi arada sırada Basmati pirinci ile yapılan pilavı gönül rahatlığıyla yiyebiliyoruz. Azerbaycan pirinci de İran pirinci gibi Basmati pirince benziyor; glisemik indeksi bizim pirinçlere göre düşük. Pirinç taneleri ne kadar ince, boyu ne kadar uzun olursa nişastası o kadar az, dolayısıyla glisemik indeksi o kadar düşük oluyor. Yani sumo güreşçisi gibi değil basketbolcu gibi olan pirinci tercih ediyoruz.

Yemek davetinde Guliyev Ailesinin çocukları @musvikguluzade & @sibelguluzade ve Vefa da vardı. Yemekler de çok güzeldi sohbet de…

Guliyev Ailesine çok çok teşekkürler…