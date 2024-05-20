ISG Uluslararası Havalimanı'ndan 'SATILIYOR' İDDİALARINA CEVAP!!

“Sabiha Gökçen Havalimanı 4 milyar dolarlık dev bir anlaşmayla satılıyor" şeklinde haberleştirilip servis edilmiştir. Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirerek bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, "Bazı medya kuruluşlarında İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (ISG)’nın “satıldığına” ilişkin yayınlanan haberlerle ilgili olarak açıklama yapma gereği doğmuştur. Khazanah Nasional Berhad (KNB) liderliğinde oluşturulan bir konsorsiyumun işletmecimiz Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB)’ın hissedarlığıyla ile ilgili yaptığı teklif, bazı basın organlarında “Sabiha Gökçen Havalimanı 4 milyar dolarlık dev bir anlaşmayla satılıyor” şeklinde haberleştirilip servis edilmiştir. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Haberin konusunu kamuoyunun doğru bilgilenmesi için kısaca özetlemek gerekirse;

Gateway Development Alliance (GDA) konsorsiyumu, %100 hissedarımız olan Malaysia Airports Holdings Berhad'ın (MAHB) satın alınması için bir teklif sunmuştur. Bu konsorsiyum, mevcutta MAHB grubunun ana hissedarı olan Khazanah Nasional Berhad (KNB) liderliğinde oluşturulan bir yatırımcı grubudur. GDA'nın teklifine göre, mevcutta MAHB'ın yaklaşık %40 hissesine sahip olan EPF ve Khazanah şirketleri, bu işlem sonrasında hisse oranını 70%’e çıkacak olup, geriye kalan %30’luk MAHB hissesi ise Abu Dhabi Yatırım Kurumu ve Global Infrastructure Partners (GIP) tarafından paylaşılacaktır.

Paylaştığımız detayda da görüleceği üzere; söz konusu teklif, MAHB’ın halka açık hisseleri ile ilgili olup İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda operasyonel veya yönetsel herhangi bir değişikliğe sebep olmayacak niteliktedir.

Türkiye’nin en büyük ikinci havalimanı olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, misafirlerini en iyi şekilde ağırlamaya devam etmektedir.

Kamuoyuna ve ilgililere saygıyla duyurulur."

***

ISG HAKKINDA

İstanbul’un Asya Yakası’nda bulunan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG), Türkiye’nin en yoğun ikinci havalimanıdır. 1 Mayıs 2008 tarihinden itibaren Limak-GMR-Malaysia Airports ortaklığında kurulan İSG, 23 Ekim 2014 itibarıyla yüzde yüz Malezya Havalimanları tarafından işletilmektedir. Yolcu rakamlarında Avrupa’nın en hızlı büyüyen havalimanları arasında yer alan Sabiha Gökçen Havalimanı, 41 milyon yolcu kapasitesiyle 54 ülkede 124 dış hat ve 40 iç hat olmak üzere toplam 164 destinasyona hizmet vermektedir.

MALEZYA HAVALİMANLARI HOLDİNG HAKKINDA

1991 yılından bu yana havalimanı işletmeciliği yapan Malaysia Airports Holdings Berhad, halen 5’i uluslararası olmak üzere 39 havalimanı işletmesini yürütmekte, bir milyon ton kargonun naklinde, 44 milyon yolcuya ve 47 havayoluna, 100’den fazla bağlantı imkânı sunmakta ve hizmet etmektedir. Malaysia Airports Holdings Berhad tarafından işletilmekte olan Kuala Lumpur Havalimanı açıldığı yıl olan 1998’den beri her yıl dünyanın en iyi 10 havalimanından biri olmuş ve aynı zamanda kendi kategorisinde (25 milyon yolcu) 2005-2006 yıllarında iki yıl üst üste “Dünyanın En İyi Havalimanı” ödülünü almıştır.