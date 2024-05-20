İYİ Partili Türkkan: “Türkiye’de emeklilik sistemi iflas etti”

Sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye’deki emeklilik sisteminin iflas ettiğini belirten İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi, “Türkiye’de emeklilik sistemi iflas etti! Uluslararası standartlara göre her 4 çalışana 1 emekli düşmesi gerekirken, Türkiye’de 1,5 çalışana 1 emekli düşüyor.
HİÇBİR ÜLKENİN BÜTÇESİ BU YÜKÜ TAŞIYAMAYAZ
Popülist emekli politikaları yüzünden artan emekli nüfusuyla birlikte Türkiye, bu istihdam rakamlarıyla ne çalışanların emekliliğini karşılayabiliyor ne de emekliler insan onuruna yarışır bir gelire sahip. 1,5 çalışanın ödediği primlerle 1 emekliye maaş verildiği bir sistem, sürdürülebilir değil. Hiçbir ülkenin bütçesi de bu yükü taşıyamaz.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.