- Siyaset

İYİ Partili Türkkan: “Türkiye’de emeklilik sistemi iflas etti”

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’nin emeklilik sistemini eleştirdi. Türkkan, Türkiye’deki emeklilik sisteminin iflas ettiğini belirterek, “Hiçbir ülkenin bütçesi de bu yükü taşıyamaz” dedi.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
İYİ Partili Türkkan: “Türkiye’de emeklilik sistemi iflas etti” mask
İYİ Partili Türkkan: “Türkiye’de emeklilik sistemi iflas etti”
Haber albümü için resme tıklayın

Sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye’deki emeklilik sisteminin iflas ettiğini belirten İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi, “Türkiye’de emeklilik sistemi iflas etti! Uluslararası standartlara göre her 4 çalışana 1 emekli düşmesi gerekirken, Türkiye’de 1,5 çalışana 1 emekli düşüyor.

HİÇBİR ÜLKENİN BÜTÇESİ BU YÜKÜ TAŞIYAMAYAZ

Popülist emekli politikaları yüzünden artan emekli nüfusuyla birlikte Türkiye, bu istihdam rakamlarıyla ne çalışanların emekliliğini karşılayabiliyor ne de emekliler insan onuruna yarışır bir gelire sahip. 1,5 çalışanın ödediği primlerle 1 emekliye maaş verildiği bir sistem, sürdürülebilir değil. Hiçbir ülkenin bütçesi de bu yükü taşıyamaz.
# türkiye, istihdam, medya

20 May 2024 - 16:51 - Siyaset

Mahreç  Aygün Baş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.327.225 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL