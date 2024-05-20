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Sakarya’da inşaat kazısı esnasında elleri ve ayakları bağlı kadın cesedi bulundu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde inşaatın temel kazısı yapıldığı esnada ceset bulundu. Kepçe operatörünün cesedi fark etmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Elleri ve ayakları bağlı şekilde bulunan cesedin bir kadına ait olduğu değerlendirilirken, ekiplerin incelemeleri sürüyor.

İhlas Haber Ajansı
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Sakarya’da inşaat kazısı esnasında elleri ve ayakları bağlı kadın cesedi bulundu mask

Olay, saat 13.30 sıralarında Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Caddenin kenarında boş arazide iş makinesi ile yapılan temel kazısında toprağa gömülü, el ve ayakları bağlı kadın cesedi bulundu.

İş makinesi operatörü, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemede, öldürülerek gömüldüğü belirlenen kadının, vücut bütünlüğünün bozulduğu belirlendi. Polis, kadını öldüren kişi veya kişilerin belirlenmesi ve kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Kadının cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Sakarya Korucuk Otopsi Merkezi’ne götürüldü.

Polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını taramaya başladı.
# cumhuriyet, sağlık, Ankara, tespit, çalışma, güvenlik, polis

20 May 2024 - 17:27 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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