Sakarya’da inşaat kazısı esnasında elleri ve ayakları bağlı kadın cesedi bulundu

Olay, saat 13.30 sıralarında Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Caddenin kenarında boş arazide iş makinesi ile yapılan temel kazısında toprağa gömülü, el ve ayakları bağlı kadın cesedi bulundu.
İş makinesi operatörü, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemede, öldürülerek gömüldüğü belirlenen kadının, vücut bütünlüğünün bozulduğu belirlendi. Polis, kadını öldüren kişi veya kişilerin belirlenmesi ve kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.
Kadının cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Sakarya Korucuk Otopsi Merkezi’ne götürüldü.
Polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını taramaya başladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.