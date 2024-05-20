Begüm Şimşek Türkiye Şampiyonu

Ankara'da yaklaşık 500 sporcunun katıldığı 2024 U10-U12 ve U14 Eskrim müsabakaları yapıldı. Epe branşında yapılan Eskrim müsabakasında ilimizi temsil eden, Antrenör Ömer Kılıç ve Turgay Tümkuş'un destekleriyle yarışan Begüm Şimşek bir çok rakibini yenerek U10 Bayan Epe Türkiye Şampiyonu oldu.
Sporcularıyla her zaman gurur duyduğunu söyleyen Antrenör Ömer Kılıç, ilimize dereceyle dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.