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Begüm Şimşek Türkiye Şampiyonu

Ankara'da hafta sonu yapılan Eskrim yarışlarında ilimizi temsil eden Kocaeli Gençlik Spor Kulübü sporcusu Begüm Şimşek Türkiye Şampiyonu oldu.

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Begüm Şimşek Türkiye Şampiyonu
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Ankara'da yaklaşık 500 sporcunun katıldığı 2024 U10-U12 ve U14 Eskrim müsabakaları yapıldı. Epe branşında yapılan Eskrim müsabakasında ilimizi temsil eden, Antrenör Ömer Kılıç ve Turgay Tümkuş'un destekleriyle yarışan Begüm Şimşek bir çok rakibini yenerek U10 Bayan Epe Türkiye Şampiyonu oldu

Begüm Şimşek Türkiye Şampiyonu

Sporcularıyla her zaman gurur duyduğunu söyleyen Antrenör Ömer Kılıç, ilimize dereceyle dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
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20 May 2024 - 17:32 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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