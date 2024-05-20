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Demir çelik tesisinde kireç silosu devrildi: 2 işçi hayatını yaşamını yitirdi

Osmaniye'de bir demir çelik üretim tesisinde kireç silosunun devrilmesi sonucu 2 işçi yaşamını yitirdi. Yaralı işçilerse hastanelere kaldırıldı.

Demir çelik tesisinde kireç silosu devrildi: 2 işçi hayatını yaşamını yitirdi mask

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir demir çelik üretim tesisi içinde yapılan ek bina çalışması sırasında kireç silosu devrildi.

Bina yapımında çalışan 2 işçi, devrilen silonun altında kalarak yaşamını yitirdi

Bazı işçilerin de yaralanması sonucu bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.

Yaşamını yitiren işçilerin cenazesi morga götürüldü.

20 May 2024 - 18:03 - Asayiş

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