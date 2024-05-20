- Ekonomi

Dünyaca ünlü banka HSBC'den Türkiye analizi

HSBC, Türkiye'ye ilişkin olarak kaleme aldığı raporunda, Türkiye'ye ilişkin yatırımcı duyarlılığında önemli iyileşme olduğunu, riskler sürse de yatırımcıların yapıcı görünümde olduğunu ve son politika düzenlemelerinin meyve vermesini beklediğini belirtti.

Dünyaca ünlü banka HSBC'den Türkiye analizi mask

HSBC CEEMEA Ekonomisti Melis Metiner'in hazırladığı raporda "son görüşmelerimiz baz alındığında Türkiye'ye ilişkin yatırımcı duyarlılığı geçtiğimiz birkaç yıl öncesine kıyasla daha olumlu. Portföy akışlarındaki son ivmelenme de bunun bir kanıtı" değerlendirmesini yaptı.

Politika yapıcıların ekonomiyi daha sürdürülebilir patikaya döndürmeyi başardığı konusunda uzlaşı olduğu belirtilerek "Bazı yatırımcılar,  enflasyon görünümünün daha fazla sıkılaştırmayı gerektiğini belirtse de son düzenleyici önlemler ve politika yapıcıların iletişimindeki netliğin tahminlerinin üzerinde olduğu görüşünde" ifadesine yer verildi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, HSBC, enflasyonun mayıs ayında yüzde 75 ile zirve yapacağını belirtirken 2024 sonu enflasyon tahminlerinin yüzde 48 olduğu görüşünü yineledi.

Cari açığın bu yıl 30 milyar dolar civarında olabileceği belirtilirken TL'deki stabilizasyon ve merkez bankası rezervlerindeki iyileşmenin dış dinamikler konusunda yatırımcıları rahatlattığı ifade edildi.

TCMB'nin mart ayındaki 500 baz puanlık faiz artışının büyük oranda TL'deki zayıflıktan kaynaklandığı belirtilen raporda "Enflasyonist baskıların yüksek kaldığı ancak TL'nin dengeli seyrettiği bir ortamda TCMB'nin beklemede kalacağını düşünüyoruz" ifadesine yer verildi.

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20 May 2024 - 18:59 - Ekonomi

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