Çobanlar da greve çıktı!

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğün’de (TİGEM) çoban olarak çalışan yaklaşık 400 çoban mesai, yol ve yemek ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı.

Duvar'dan Fatma Keber'in haberine göre, düşük ücrete mahkum edildiklerini söyleyen çobanlar, yetkililerin sorunlarına çözüm bulunmasını istedi.

“ÖLEN HAYVANLARIN MALİYETİNİ BİLE BİZDEN KESİYORLAR”

Eylemde olan ve ismini vermek istemeyen bir çoban, “Bugün grev yaptık. Hakkımızı vermedikleri için hakkımızı istedik. Şu an TİGEM'deki işimizi, hayvanları, her şeyi bıraktık. Bazı çalışanlar 15-20 yıllıktı emekli oldular ama biz burada kalanlar haksızlığa uğruyoruz” dedi.

“SURİYELİ GETİRİR YİNE ÇALIŞTIRIRIZ”

Çoban eylemlerine karşılık TİGEM’deki yetkililerin, “İster çalışın ister çalışmayın, Suriyeli veya başka birilerini getirir yine çalıştırırız, siz bilirsiniz” dediklerini aktardı.

TİGEM’de pek çok sorunla karşı karşıya kaldıklarını anlatan çoban, “Maaşlarımızı düzgün yatırmıyorlar, ölen hayvanların maliyetini bizden kesiyorlar, bize ait olmayan işleri bile yapıyoruz. Yol, yemek, mesai ücretlerimiz verilmiyor” şeklinde konuştu.

Önceki yıllarda da TİGEM’de benzer eylemler yapıldığını söyleyen çoban, “O zamanlarda bize söz verdiler ve sözü yine yerine getirmediler. 500 arkadaşız, yaklaşık 400 kişi iş bıraktı. Yıllardır biz bu haldeyiz, gittikçe de kötüye gidiyor" dedi.

Çoban, haklarının verilmesini talep ettiklerini ve eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.

Kaynak: cumhuriyet