- Asayiş

Karısıyla birlikle bir adamı gördü, dehşet saçtı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir kişi, evine geldiğinde karşılaştığı adamı öldürdü, karısını ise yaraladı.

Anadolu Ajansı
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Karısıyla birlikle bir adamı gördü, dehşet saçtı mask

Kahramanmaraş'ta Karadut Mahallesi'nde ikamet eden C.G. (59), evine geldiği sırada karşılaştığı B.Ü. (39) ile tartıştı. Kavgaya dönen olayda C.G, tabanca ile B.Ü. ve eşi B.G'yi (54) yaraladı. 

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde başından ve göğsünden yaralanan B.Ü'nün hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı B.G. ise ambulansla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

YARALI OLARAK YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekiplerince bacağından yaralanmış şekilde yakalanan C.G, tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
# sağlık, çalışma, ilçe

20 May 2024 - 20:50 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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