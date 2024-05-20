Karısıyla birlikle bir adamı gördü, dehşet saçtı

Kahramanmaraş'ta Karadut Mahallesi'nde ikamet eden C.G. (59), evine geldiği sırada karşılaştığı B.Ü. (39) ile tartıştı. Kavgaya dönen olayda C.G, tabanca ile B.Ü. ve eşi B.G'yi (54) yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde başından ve göğsünden yaralanan B.Ü'nün hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı B.G. ise ambulansla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
YARALI OLARAK YAKALANDI
Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekiplerince bacağından yaralanmış şekilde yakalanan C.G, tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.