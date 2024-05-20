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5 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak!

SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 21 Mayıs Salı günü 5 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler:

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5 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak! mask

KANDIRAHACIMAZLIGENÇALİ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIMAZLI MERKEZ MEVKII, HACIMAZLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIMAZLI-SAFALI YOLU SK21.05. 202409:0015:30
DİLOVASIKARGALI3901., 3901. SK., 3910., 3911. SK, 3916., BAĞ SK., DEĞİRMENCİ SK., İsimsiz59, KARGALI, KURUÇESME, KURUÇEŞME SK.21.05.202409:0015:00
DİLOVASIHATIPLER, HATİPLER3740, 3740., AKYOL SK., HATIPLER, TEPEMANAYIR21.05.202409:0014:00
GEBZEKÖSKLÜ ÇESME509. SK., 509/5. SK., 512., 513. SK., 514., 515. SK., GÜMÜŞPALA CD.21.05.202413:0016:00
ÇAYIROVAÇAYIROVA5201., 5206. SK., FATIH21.05.202408:3010:00
GEBZEKÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME536/2. SK., 537/4. SK., 573. SK., 573/1. SK., 574. SK., 575. SK., 576/1. SK., 577. SK., 578., 578. SK.21.05.202410:0012:00
KARTEPEDERBENTGÜNGÖREN SK., KAFDAĞI SK., SEDEFLİ SK., SELALE, SERIN, ŞEBBOY SK., ŞİFA SK.21.05.202409:0017:00
KANDIRAAVDANAVDAN MERKEZ MEVKII, AVDAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER21.05.202409:0015:30
KARTEPEEMEKEVLERAHU, AHU SK., BURCU SK., INEBOLU SK., KINALI SK., KOCATEPE CD., ŞÜKRAN SK.21.05.202409:0012:00
KARTEPEEMEKEVLERBILGE, BILGE CD., BİLGE CD., CENGIZ TOPEL, CENGİZ TOPEL CD., CUMHUR, CUMHUR SK., DİDEM SK., HİSAR SK., KİRAZLI SK., KUZULUK SK., NAZLICAN SK., RENÇBER, RENÇBER SK., SAFİR SK., TEM BAĞLANTI YOLU. CD., YENIEMEK, YILDIRIMLAR21.05.202413:0016:00
BAŞİSKELEDOGANTEPE, DOĞANTEPE, YUVACIK YAKACIK18. SK., 21. SK., 28., 5. SK., 7., 7. SK, 7. SK., BALCI, BALCI SK., DOGANTEPE CUMHURIYET, DOGANTEPE HÜRRIYET, DOGANTEPE MEVLANA, DOĞANTEPE CUMHURİYET CD., DOĞANTEPE HÜRRİYET CD., DOĞANTEPE İSTİKLAL CD., DOĞANTEPE MEVLANA CD., HAMZADAĞ SK., SARAL, SARAL SK., SERİN SK.21.05.202409:3017:30
# 2024, cumhuriyet, Kartepe

20 May 2024 - 20:58 - Gündem

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