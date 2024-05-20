5 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak!

|KANDIRA
|HACIMAZLI
|GENÇALİ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIMAZLI MERKEZ MEVKII, HACIMAZLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIMAZLI-SAFALI YOLU SK
|21.05. 2024
|09:00
|15:30
|DİLOVASI
|KARGALI
|3901., 3901. SK., 3910., 3911. SK, 3916., BAĞ SK., DEĞİRMENCİ SK., İsimsiz59, KARGALI, KURUÇESME, KURUÇEŞME SK.
|21.05.2024
|09:00
|15:00
|DİLOVASI
|HATIPLER, HATİPLER
|3740, 3740., AKYOL SK., HATIPLER, TEPEMANAYIR
|21.05.2024
|09:00
|14:00
|GEBZE
|KÖSKLÜ ÇESME
|509. SK., 509/5. SK., 512., 513. SK., 514., 515. SK., GÜMÜŞPALA CD.
|21.05.2024
|13:00
|16:00
|ÇAYIROVA
|ÇAYIROVA
|5201., 5206. SK., FATIH
|21.05.2024
|08:30
|10:00
|GEBZE
|KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME
|536/2. SK., 537/4. SK., 573. SK., 573/1. SK., 574. SK., 575. SK., 576/1. SK., 577. SK., 578., 578. SK.
|21.05.2024
|10:00
|12:00
| KARTEPE
|DERBENT
|GÜNGÖREN SK., KAFDAĞI SK., SEDEFLİ SK., SELALE, SERIN, ŞEBBOY SK., ŞİFA SK.
|21.05.2024
|09:00
|17:00
|KANDIRA
|AVDAN
|AVDAN MERKEZ MEVKII, AVDAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
|21.05.2024
|09:00
|15:30
|KARTEPE
|EMEKEVLER
|AHU, AHU SK., BURCU SK., INEBOLU SK., KINALI SK., KOCATEPE CD., ŞÜKRAN SK.
|21.05.2024
|09:00
|12:00
|KARTEPE
|EMEKEVLER
|BILGE, BILGE CD., BİLGE CD., CENGIZ TOPEL, CENGİZ TOPEL CD., CUMHUR, CUMHUR SK., DİDEM SK., HİSAR SK., KİRAZLI SK., KUZULUK SK., NAZLICAN SK., RENÇBER, RENÇBER SK., SAFİR SK., TEM BAĞLANTI YOLU. CD., YENIEMEK, YILDIRIMLAR
|21.05.2024
|13:00
|16:00
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.