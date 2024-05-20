- Yaşam

Cem Yılmaz ‘daha fazla bekleyemem’ diyerek duyurdu!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, en sevilen filmlerinden biri olan G.O.R.A’nın devam filmine dair bir paylaşım yaptı.

Cem Yılmaz ‘daha fazla bekleyemem’ diyerek duyurdu! mask

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından çekeceği yeni filme yönelik bir paylaşım yaptı. 

Yılmaz söz konusu haberi ‘daha fazla bekleyemem’ notuyla duyurdu.

Yılmaz’ın paylaşımı şu şekilde: 

“Üzgünüm,daha fazla bekleyemem. 20 yıl sonra gelen lezzet!”
# medya, yeni

20 May 2024 - 21:23 - Yaşam

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