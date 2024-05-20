Cem Yılmaz ‘daha fazla bekleyemem’ diyerek duyurdu!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından çekeceği yeni filme yönelik bir paylaşım yaptı.
Yılmaz söz konusu haberi ‘daha fazla bekleyemem’ notuyla duyurdu.
Yılmaz’ın paylaşımı şu şekilde:
“Üzgünüm,daha fazla bekleyemem. 20 yıl sonra gelen lezzet!”
Üzgünüm,daha fazla bekleyemem ?@netflixturkiye 20 yıl sonra gelen lezzet ! pic.twitter.com/f11NVLYcCC
— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) May 20, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.