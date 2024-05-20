20 May 2024 - 21:50- Asayiş G:

İş yerinde yüksekten düşen kadın işçi yaralandı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde iş yerinde yüksekten düşen kadın işçi yaralandı.

Anadolu Ajansı
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İş yerinde yüksekten düşen kadın işçi yaralandı mask

Taraklı-Göynük yolunda tavuk kümesinde çalışan F.Y. (25), dengesini kaybetmesi sonucu yüksek alandan yere düştü.İhbar üzerine iş yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.Sağlık ekiplerince Taraklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.F.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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20 May 2024 - 21:50 AA Sakarya- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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