İş yerinde yüksekten düşen kadın işçi yaralandı

Taraklı-Göynük yolunda tavuk kümesinde çalışan F.Y. (25), dengesini kaybetmesi sonucu yüksek alandan yere düştü.İhbar üzerine iş yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.Sağlık ekiplerince Taraklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.F.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.