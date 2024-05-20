20 May 2024 - 22:20- Yaşam G:

Bodrum kaçtı Çorum yakaladı

TFF 1. Lig play off finaline çıkmak için karşı karşıya gelen Çorum FK ile Bodrum FK'nın ilk kapışmasından galip çıkmadı.

Bodrum kaçtı Çorum yakaladı mask

Trendyol 1. Lig play-off yarı final ilk maçı; Ahlatcı Çorum FK ile Bodrum FK arasındaki kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Çorum Şehir Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşma, nefes kesen anlara tanıklık etti ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçın ikinci yarısına hızlı bir giriş yapan Bodrum FK, 47. dakikada Samet Yalçın’ın golüyle öne geçti. Ancak bu üstünlük uzun sürmedi; Çorum FK, 58. dakikada Atakan Akkaynak’ın ağları havalandırmasıyla skoru eşitledi.

Çorum FK için işler, 64. dakikada Ahmet İlhan Özek’in ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kalmasıyla zorlaştı. Buna rağmen, Bodrum FK’nin artan baskısına direnen ev sahibi ekip, maçın geri kalanında kalesini gole kapattı.

Bu çekişmeli mücadelenin rövanşı, 24 Mayıs Cuma günü Bodrum FK’nın sahasında oynanacak. Kazanan takım, Sakaryaspor'un play-off finalindeki rakibi olacak.

Kaynak: yeniçağ

# oldu, Sakaryaspor

20 May 2024 - 22:20 - Yaşam

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