Kaza, Kullar Mahallesi Alsancak Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. idaresindeki 34 KY 0541 plakalı BMW marka otomobil ile U dönüşü yapan H.Ö. hakimiyetindeki 55 AKT 081 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle tırın sürücü kabininin koptuğu kazada sürücüler B.K. ile H.Ö., otomobildeki A.A., A.Y., F.T. ve M.T.E. isimli yolcular yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 6 yaralı, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Yaralılardan tır sürücüsü H.Ö.’nün sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Kaza sebebiyle kapanan cadde, tır ve otomobilin kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
- Asayiş
Otomobil ile tır çarpıştı: 6 yaralı
Başiskele ilçesinde otomobille çarpışan tırın sürücü kabini koptu. Ortalık savaş alanına dönerken, feci kazada 1’i ağır 6 kişi yaralandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.