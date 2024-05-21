21 May 2024 - 08:25- Asayiş G:

Pencere korkuluğuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Gebze ilçesinde binanın zemin katındaki pencerenin demir korkuluğuna sıkışan ve ayağı kırılan kediyi itfaiye kurtardı.

İhlas Haber Ajansı
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Pencere korkuluğuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Pencere korkuluğuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
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Olay, Mevlana Mahallesi Soma Maden Şehitleri Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kedi binanın zemin katındaki pencerenin demir korkuluğuna sıkıştı. Acı çeken kediyi fark eden daire sakini 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kedi sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yapılan kontrollerde ayağında kırık oluştuğu tespit edilen kedi tedavisi için veterinere götürüldü.
# tespit

21 May 2024 - 08:25 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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