Olay, Mevlana Mahallesi Soma Maden Şehitleri Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kedi binanın zemin katındaki pencerenin demir korkuluğuna sıkıştı. Acı çeken kediyi fark eden daire sakini 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kedi sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yapılan kontrollerde ayağında kırık oluştuğu tespit edilen kedi tedavisi için veterinere götürüldü.
21 May 2024 - 08:25- Asayiş Güncelleme:
Pencere korkuluğuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Gebze ilçesinde binanın zemin katındaki pencerenin demir korkuluğuna sıkışan ve ayağı kırılan kediyi itfaiye kurtardı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.