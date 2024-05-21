Kocaelispor’a bir ceza daha!

Kesilen cezaya göre Kocaelispor Kulübü’ne çirkin ve kötü tezahürat kapsamında 65 bin TL para cezası ve misafir tribününde bulunan taraftarara 1 maçlık deplasman maçı blokesi verildi. Öte yandan Kocaelispor antrenörlerinden Mutlu Dervişoğlu, hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 müsabaka kapsamında soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19 bin lira para cezası aldı.