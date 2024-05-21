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Kocaelispor’a bir ceza daha!

TFF, Kocaelispor’a 16 Mayıs Perşembe günü Çorum Şehir Stadı’nda oynanan Play-Off 1.Tur karşılaşması kapsamında ceza kesti.

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Kocaelispor’a bir ceza daha! mask

Kesilen cezaya göre  Kocaelispor Kulübü’ne çirkin ve kötü tezahürat kapsamında 65 bin TL para cezası ve misafir tribününde bulunan taraftarara 1 maçlık deplasman maçı blokesi verildi.  Öte yandan Kocaelispor antrenörlerinden Mutlu Dervişoğlu, hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 müsabaka kapsamında soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19 bin lira para cezası aldı.
# Kocaelispor

21 May 2024 - 08:41 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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