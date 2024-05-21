ASGARİ ÜCRETLİNİN ALIM GÜCÜ DÜŞÜYOR

Erdoğan Süzer'in haberine göre, enflasyonu düşürebilmek için asgari ücrete temmuzda zam yapılmamasını her fırsatta gündeme getiren Merkez Bankası’nın kendi yaptırdığı anketten asgari ücretlilere adeta sefalet çıktı. Asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılmazsa 17.002 liralık asgari ücretin alım gücü 13.552 liraya gerileyecek. Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları üzerinden yaptırdığı ankete göre, tüketici enflasyonunun mayısta yüzde 3.04, haziranda da yüzde 2.56 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ocak-nisan aylarını kapsayan ilk 4 ayda tüketici enflasyonu yüzde 18.72 gerçekleşmişti. Merkez Bankası anketindeki tahminlerin gerçekleşmesi halinde 6 ayın sonunda tüketici enflasyonu yüzde 25.46’ya ulaşacak.

KAYIP DERİNLEŞECEK

Gerçekleşecek bu devasa enflasyon oranına rağmen asgari ücretle geçim savaşı veren milyonlarca işçiye zam yapılmaması halinde ocakta 17.002 lira yapılan asgari ücretin çarşı pazardaki gerçek alım gücü 13.552 liraya düşecek. Üstelik alım gücü kaybı, enflasyon arttıkça yıl sonuna kadar her ay artarak devam edecek. Tahminlerin tutması halinde, işçi emeklileri temmuzdan itibaren ilk 6 aylık enflasyon kadar, yani yüzde 25.46 oranında otomatik zam alması bekleniyor. Memur ve memur emeklilerine ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammından oluşan formül gereği temmuzda yüzde 20 oranında zam yapılacağı öngörülüyor. Bu zammın yaklaşık yüzde 9.1’i enflasyon farkından, yüzde 10’u da toplu sözleşme zammından oluşacak. Memur ve memur emeklilerine ocakta enflasyon farkı dışında yüzde 15 toplu sözleşme zammı yapılmıştı.

En düşük emekli aylığına zam olacak mı?

Ekonomi yönetimi ile Merkez Bankası genel olarak sabit gelirlilerin maaş ve aylıklarına, yasayla belirlenmiş zorunlu haller dışında ilave zam yapmak istemiyor. Asgari ücretle birlikte en düşük emekli aylığına da temmuz ayında zam yapmayı zorunlu kılan herhangi bir yasa da bulunmuyor. Emekli zamları kök aylıklara yapıldığı için 10.000 liranın altında kalan ancak idari kararla 10.000 liraya tamamlanan aylıkların büyük bölümü, iktidar istemezse temmuz ayında zam alamayacak. Bu durumda ocak ayında 10.000 lira yapılan en düşük emekli aylığının gerçek alım gücü 7.971 liraya kadar düşecek.

Kaynak: SÖZCÜ