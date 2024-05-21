21 May 2024 - 09:01- Asayiş

Ezgi Alya Yiğit davasında karar çıktı... Ödül gibi ceza verildi

Gaziantep'te otomobiliyle çarptığı skuter sürücüsü genç kızın ölümüne ve 1 kişinin yaralanmasına neden olduğu hakkında dava açılan ehliyetsiz sanığa, ödül gibi ceza verildi.