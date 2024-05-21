Ezgi Alya Yiğit davasında karar çıktı... Ödül gibi ceza verildi

Gaziantep Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık O.S. yer almadı, maktul Ezgi Alya Yiğit'in ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.
Taraf avukatlarının beyanlarının arından savcı, dosyadaki mevcut delilleri dikkate alarak olay sırasında ehliyetsiz olan sanığın cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti sanığa "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde, 12 Nisan 2022'de O.S. idaresindeki 27 SR 997 plakalı otomobil, elektrikli skuterle giden Ezgi Alya Yiğit (17) ve arkadaşı Şimal Toprak'a (17) çarpmıştı. Sağlık ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan Yiğit hayatını kaybetmiş, Toprak yaralanmıştı.
EZGİ KUSURLU SAYILMIŞTI
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle O. S. hakkında, 'taksirle ölüm ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.