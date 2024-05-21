Ailesiyle yaşayan 165 bin çocuk desteğe muhtaç

Deniz Ayhan'ın haberine göre, ekonomik şartlar ağırlaştıkça çocuklarına bakamayan ailelerin sayısı da artıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi verileri de bunu ortaya koydu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye’de ailesinin yanında bakımı sağlanamayan çocuklar için Bakanlıkça ödenen Sosyal ve Ekonomik Destekten (SED) yararlanan çocuk sayısının 2024 yılının mayıs ayında 164 bin 955 olduğunu duyurdu. Bu çocukların, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklenmesi için ödenen rakam ise 878 milyon lira oldu.

GÜNDEN GÜNE ARTIYOR

2020’de ailelerinin bakmakta zorluk çektiği 129 bin 422, 2021’de 141 bin 275, 2022’de 147 bin 456 çocuk Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan desteği aldı. Bu sayı 2023 yılı sonu itibarıyla 164 bin çocuğa çıktı ve aileler 561 milyon liralık destek verildi. Bu yılın ilk baş ayında sayı 164 bin 955’e, ödenen tutar da 878 milyon liraya ulaştı. Bu rakamları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından açıkladı.

ÇOCUK BAŞINA 5 BİN 330 LİRA

Aktaş, çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini belirterek, “Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderleri için 878 milyon lira sosyal ve ekonomik destek ödemesi yaptık” bilgisini verdi. Aile Bakanlığı, ailesiyle yaşayan yardıma muhtaç çocuk başına geçen yıl 3 bin 571 lira destek veriyordu. Rakam bu yıl 5 bin 330 liraya yükseltildi.

Kaynak: SÖZCÜ