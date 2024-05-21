Hamaney'in yerine kim gelecek?

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin önceki gün yaşanan helikopter kazasında yaşamını yitirmesinden sonra gözler bölgede...

İran'da Reisi'nin ölümünden sonraki 50 gün içinde seçimlerin yapılması planlanırken ülkenin yeni cumhurbaşkanı da seçilecek. Fakat Batı medyası, Reisi'nin İran'ın 85 yaşındaki ruhani lideri Hamaney'in koltuğu için güçlü adaylardan biri olduğuna dikkat çekti.

Reisi'nin ölümü sonrasında İran'ın ruhani lideri Hamaney'in yerine gelme ihtimali olan adayların sayılarının azaldığını aktaran ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, "İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bir helikopter kazasında hayatını kaybetmesi, hükümetin başına kimin geçeceği sorusunu gündeme getirdi. Reisi'nin 85 yaşındaki ruhani lider Ayetullah Ali Hamaney'in yerine geçmesi bekleniyordu ancak ölümü Orta Doğu'daki en güçlü pozisyonlardan birinin geleceği açısından da sonuçlar doğurdu" yorumunu yaptı.

İran'da Velayet-i Fakih olarak da bilinen ruhani lider ülkenin en üst düzey yöneticisi olarak biliniyor ve devletle ilgili tüm önemli kararlarda söz sahibi olarak biliniyor. 1979'daki İslam Devrimi'nden sonra kurulan bu pozisyona sadece erkekler başvurabiliyor.

İran'da Cumhurbaşkanı ise her dört yılda bir yapılan seçimlerle göreve geliyor. Ülkenin yürütme organının başı olan cumhurbaşkanı hükümeti kontrol ediyor.

OĞLU MU O GÖREVE GELECEK?

Bloomberg, İran'ın siyasi yapısında Hamaney'in yerine kimin geleceğinin açık açık konuşulmadığını söylerken, Reisi ile birlikte Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in öne çıkan adaylardan biri olduğunu aktardı. Reisi'nin ölümü ile birlikte Mücteba'nın babasının koltuğu için yolunun açıldığı belirtilirken bunun ise ülke için riskli bir durum olabileceğine de dikkat çekildi. Zira 1979'daki İslam Devrimi'nde monarşi benzeri herhangi bir yapıya karşı durulduğu belirtilmişti.

ABD medyasında yer alan haberlerde, Mücteba'nın ayrıca hükümette herhangi bir görev almadığına da dikkat çekilirken ülkenin ruhani lideri olmak için bir destek kitlesinin şart olduğu da aktarıldı.

Kaynak: SÖZCÜ