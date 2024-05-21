Emeklinin gözü bayram ikramiyesinde

Emekli bayram ikramiyesi bu yıldan itibaren 3 bin lira olarak yatırılacak, emekliler Ramazan bayramı ve Kurban bayramı için toplam 6 bin lira ikramiye alacak. 3 bin liralık emekli ikramiyesi ile bir nebze de olsa nefes almak isteyen emekliler, emekli ikramiyesi ne zaman yatacak merak ediyor.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Üç bin lira olarak hesaplara yatacak olan ilk emekli bayram ikramiyesi, Kurban bayramından önceki hafta olan 5 Haziran - 10 Haziran arasında yatırılması bekleniyor.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
Emekli ikramiyesi 2024 yılında 3 bin lira olarak ödeniyor. Emekli vatandaşlar iki bayramda toplam 6 bin lira emekli ikramiyesi alacak.
"Emeklilere nefes aldıracak bütçeyi ayarlıyoruz" diyen Erdoğan "Emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde bütçe imkanlarını tekrar zorlama pahasına bir artış yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki bayram bu rakamı yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.
GEÇEN YIL 4 BİN TL ÖDENMİŞTİ
Emekli bayram ikramiyesi zammı, 2023 yılında maaş artışları sonrasında açıklanmıştı. Bayram ikramiyeleri 1100 liradan 2 bin liraya yükseltilmişti. Böylelikle emeklilere geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 2 bin lira, toplamda 4 bin lira ikramiye ödemesi yapılmıştı.
Kaynak: SÖZCÜ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.