Canlı yayında kendini başından vurdu

Ünlü rapçi Rylo Huncho, Tiktok'ta canlı yayın yaparken kullandığı silahla kaza sonucu hayatını kaybetti.

Canlı yayın sırasında meydana gelen trajik olay, sevenlerini derinden üzdü ve ailesi ile yakın çevresini büyük bir şok yaşattı.

RYLO HUNCHO KİMDİR?

Rylo Huncho, enerjik sahne performansları ve gelecek vaat eden müzik kariyeriyle tanınıyordu. Ancak kazayla sona eren bu yaşam, hayranlarını derin bir üzüntüye boğdu.

Tiktok'taki bu görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Kaynak: YENİÇAĞ