Faiziyle beraber geri alınacak

Çalışmadığı halde sigorta yapılanlar ve sahte işyeri sahipleri, hem parasal hem de cezai yaptırımlarla karşılaşacak.

ÖDENEN MAAŞLAR FAİZİYLE GERİ ALINACAK

Tespit edilen durumlarda, sahte hizmetler ve bağlanan aylıklar iptal edilip, ödenen maaşlar faiziyle geri alınacak. İlgililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacak. Sahte bildirim yapan işverenlerin işyeri kayıtları iptal edilecek ve ödenen primlere el konulacak. Bu aksiyonlar, sahte sigortalılık işlemlerine karşı sıkı bir mücadele anlamına geliyor.

YARGI SÜRECİ BAŞLIYOR

Sahte işyerleri, gerçekte hiç var olmadığı halde kurulmuş gibi gösterilen ve resmi olarak faaliyete geçirilen yerlerdir. Bu işyerleri, işyeri tescili yapıldığında sahte işyeri olarak adlandırılıyor. Bazı durumlarda gerçek bir işyeri bir süre faaliyet gösterdikten sonra kapanabiliyor veya devredilebiliyor.

SGK, sahte sigortalılık tespitinde hizmetleri iptal ediyor ve bağlanan aylıkları sonlandırıyor. Yersiz ödenen maaşlar ve sağlık giderleri, kanuni faiziyle birlikte geri alınıyor. Geçici iş göremezlik ödenekleri de faiziyle tahsil ediliyor. Sahte bildirimde bulunan muhasebeci ve mali müşavirler de işverenle birlikte sorumlu tutuluyor ve haklarında suç duyurusunda bulunularak yargı süreci başlatılıyor.

SGK TARAFINDAN GELİR KAYBEDİLİYOR

Baştan beri sahte olduğu tespit edilen işyerleri, tescil kaydı, e-sigorta şifresi ve işyeri sicil numarası iptal ediliyor. Sahte işyerinden ödenen primler varsa, Borçlar Kanunu hükümlerine göre iade edilmiyor ve SGK tarafından gelir kaydediliyor. Yersiz yararlanılan teşvik ve destekler varsa, gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınıyor. İlgili vergi dairesine gerekli bilgiler veriliyor.

Yüksek sahte işyeri potansiyeline sahip işyerleri, SGK denetim memurları tarafından sahte sigortalılığın da tespitini yapıyor.

Kaynak: YENİÇAĞ