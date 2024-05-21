Meyve sebze etiketlerinde büyük vurgun

Yaz meyveleri, Mayıs ayıyla birlikte piyasalarda görünmeye başladı ve fiyatlar adeta el yakıyor.

Erik, çilek, kiraz, kayısı gibi yazın simgeleri haline gelen meyvelerin kilogram fiyatları pazar tezgahlarında 50 TL'den başlayıp marketlerde 150 TL'yi geçiyor.

Üreticiler bu meyveleri 10-20 TL arasında satıyor olsa da, tüketiciler neredeyse altı katı fiyata almak zorunda kalıyorlar.

Bu süreçte kazananlar ise aracılar ve tüccarlar oluyor. Üreticiler, ürünlerini minimum kar marjıyla veya bazen zararına bile satmak zorunda kalıyorlar, ancak tüketici bu ürünleri yüksek fiyatlarla almak durumunda kalıyor.

Bu durumda, hal yasasının bir an önce çıkması ve uygulanması gerektiği düşünülüyor, aksi halde sorunun çözülemeyeceği endişesi hakim.

Üreticilerle yapılan görüşmelerde, rekoltenin geçen yıla göre %30 arttığı belirtiliyor. Örneğin, Manisa Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, erik rekoltesinde artış olduğunu ve üreticide fiyatların uygun olduğunu ifade ediyor. Benzer şekilde, kayısı ve erik üreticileri de benzer fiyat aralıklarından bahsediyorlar.

Ancak bu fiyatlar İstanbul'a gelene kadar katlanarak artıyor. Örneğin, üreticide 10-15 TL olan papaz eriği, İstanbul'da kilogram başına 50 ila 90 TL arasında değişiyor.

Aynı şekilde, kirazın fiyatı da üreticiden çıkışında 30-35 TL iken, İstanbul Hali'nde 60 ila 100 TL arasında değişiyor. Pazarlarda ve marketlerde ise bu fiyatlar daha da artıyor.

Üreticilerin kazancını artırmak yerine aracıların ve tüccarların kazandığı bu süreç, meyve-sebze fiyatlarının tarladan sofralara gelene kadar altı katına çıkmasına neden oluyor.

Bu da tüketicilerin ciddi anlamda mağdur olmasına yol açıyor.

Kaynak: SABAH