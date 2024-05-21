Gebze'deki bu bina ticareti canlandıracak

Esnaf ve vatandaşın taleplerini karşılayarak onlara geniş bir yelpazede imkânlar sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gelişen ve büyüyen şehrin ihtiyaçlarına cevap verecek birçok projeyi de hayata geçiriyor. Bu kapsamda Gebze’de dar bir alanda sıkışıp kalan sebze ve meyve halini 25 bin metrekarelik geniş bir alana taşıyacak olan Büyükşehir, yeni hal binasının inşa çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor. Gebze bölgesinde sebze ve meyve ticaretinin canlanmasına önemli bir katkı sağlayacak yeni hal binasında ilerleme oranı yüzde 82 seviyesine geldi.

MODERN TASARIM, GENİŞ KAPASİTE

Çayırova Cumhuriyet Mahallesi’nde Gebze bölgesine hitap edecek yeni sebze ve meyve hal binası hızla ilerliyor. Özellikle toptan gıda ihtiyacını karşılayacak olan bu yeni yapı, Gebze ve çevre ilçeler için önemli bir ticaret merkezi olacak. Gebze bölgesinde sebze ve meyve ticaretinin canlanmasına katkı sağlayacak yeni hal binası modern tasarımı ve geniş kapasitesi ile dikkat çekiyor.

RAHAT VE KOLAY ULAŞIM İMKÂNI

25 bin metrekare kullanım alanına sahip olan sebze ve meyve halinde 120 metrekare büyüklüğünde 34 adet dükkân ve sandık depoları yer alıyor. Mescit, tuvalet, büfe, berber, lokanta ve çay ocağının hizmet vereceği tesiste parklanma sıkıntısı yaşanmayacak. Bu kapsamda 68 TIR parkı ile 63 araçlık otopark alanı sayesinde esnaf ve vatandaşlar hal binasına rahatça girip çıkabilecek.

HAL BİNASINDA HUMMALI ÇALIŞMA

Yeni hal binası Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı idaresinde hızlı bir şekilde ilerliyor. Dış cephe kaplama imalatlarını tamamlama aşamasına gelen ekipler, A blokta içe cephe, sıva, saten kaplama ve boya imalatlarına devam ediyor. A blokta duvar seramik imalatlarını tamamlayıp, zemin seramik kaplama işlemine geçen ekipler, A blokta dış çelik sundurma imalatının montajının yüzde 50’sini tamamladı. A bloğa ait olan asma tavan imalatının başladığı projede yangın tesisatı devam ediyor. D blokta duvar seramiklerini tamamlayan yüklenici firma bir yandan bu blokta ve E blokta sıva imalatı yapıyor. Binada şu an elektrik kablolama çalışmaları devam ediyor.