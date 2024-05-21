Hastanelerde yeni dönem! Uzaktan muayene başlıyor

Sağlıkta e-dönüşümle ilgili son dönemde önemli adımlar atılıyor. Bu kapsamda 21 Nisan 2024 tarihinde kritik bir tebliğ yayımlanmıştı. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ( SGK) tebliği ile uzaktan hasta muayenesi ödeme listesine alınmıştı. Tebliğ, 22 Mayıs 2024 tarihinde yani yarın yürürlüğe girecek. Böylece, Sağlık Bakanlığı’na bağlı ikinci ve üçüncü basamak hastanelerce (üniversite ve özel hastaneler hariç) verilecek uzaktan sesli ve görüntülü hasta muayene bedellerini devlet karşılayacak.

RANDEVU ALINMASI GEREKİYOR

Uzaktan muayene için Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nden (MHRS) randevu almak gerekiyor. Randevu alınan hastane için uzaktan muayene günde bir adetle sınırlandırıldı. Bir başka deyişle SGK, aynı hastanede aynı hasta için günde sadece bir uzaktan muayene ücretini karşılayacak. Uzaktan muayeneyi uzman doktorlar gerçekleştirecek. SGK, hastanın aynı hastaneye (acil servise başvurular hariç) aynı uzmanlık dalı için on gün içinde yapılacak yeni uzaktan muayene bedellerini karşılamayacak.

REÇETE VE RAPOR YAZILABİLECEK

Hekimler, muayene sonrasında tedaviye yönelik e-reçete ile ilaç yazabilecek. Uzaktan muayenede yazılan ilaçlar SGK ile anlaşmalı eczanelerden alınabilecek. Doktor teşhis sonrasında gerekirse hasta için e-rapor da düzenleyebilecek. Bir hastanenin SGK’ya fatura edeceği uzaktan muayene sayısı, hastanede o gün tüm branşlardaki ayaktan muayene sayısının (acil servis başvuruları hariç) yüzde 15’ini aşamayacak.

PANDEMİDE BAŞLAMIŞTI

Pandemi döneminde karantinadaki hastalar için uzaktan (tele sağlık) muayene yapılabilmekteydi. Sağlık Bakanlığı, 2022 yılında konuyla ilgili yönetmelik yayımladı. Bakanlıktan izin alan ve teknik altyapıya sahip hastanelerin uzaktan sesli ve görüntülü muayene yapabilmesinin önü açıldı. SGK ise geçen ay Sağlık Uygulama Tebliği’nde değişiklik yaparak, uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetlerinin bedellerini karşılama kararı aldı. Karar, tedavi olunacak hastaneleri de belirliyor.

HANGİ HASTANELER KAPSAMDA?

Sağlık Bakanlığı’na bağlı ikinci basamak hastaneler, eğitim ve araştırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri ve dal hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri (TIP merkezleri), entegre ilçe hastanelerinden oluşuyor. Üçüncü basamak ise Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinden oluşuyor. Tüm şehir hastaneleri üçüncü basamakta bulunuyor.

GEREK GÖRÜLÜRSE HASTANEYE GİDECEK

Uzaktan Sağlık Hizmetinin Sunulmasına Dair Yönetmelik, Şubat 2022’de yürürlüğe girmişti. Buna göre; uzaktan sağlık hizmeti sadece gerekli bilişim teknoloji altyapısına sahip, bakanlıkça izinli hastanelerde sunulabilecek. Yönetmelikte öne çıkan diğer detaylar ise şöyle:

Uzaktan sağlık hizmeti talep eden kişi, uzaktan sağlık hizmetinin elverdiği ölçüde muayene edilecek.

Gerekli durumlarda kişiye bir hastaneye giderek yüz yüze muayene olması önerilecek.

Hastalıkların uzaktan takibi için hastanın kan şekeri ve kan basıncı gibi klinik parametreleri değerlendirilebilecek, tedavisi ve ilaç reçetelendirilmesi sağlanabilecek.

Giyilebilir teknolojiler ve diğer tıbbi cihazlar ile sağlık hizmeti talep eden kişinin sağlık verileri ölçülebilecek ve takip edilebilecek.

Sağlık tesisi ve/veya sağlık meslek mensubu, randevu alacak kişiyi uzaktan sağlık hizmeti almaya zorlayamayacak.

Teknolojiyi kullanma konusunda yeterli beceriye ve teknik altyapıya erişimi olmayan hastalar uzaktan muayene edilemeyecek.

Kaynak: POSTA