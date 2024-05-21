Schengen vize ücretlerine zam

Schengen vize ücretlerine yüzde 12,5 zam geldi.

Zamlı fiyatlar 11 Haziran 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek.

Bu tarihten itibaren Schengen Vizesi ücreti itibaren 80 Euro'dan 90 Euro'ya çıkacak. 6-12 yaş arasındaki çocukların da kısa süreli vize başvurularında vize ücretleri ise 40 Euro'dan 45 Euro'ya çıkacak.

AB ayrıca, düzensiz olarak kalan vatandaşlarının geri kabulü konusunda AB ile işbirliği yapmayan ülkeler için vize ücretleri 135-180 Euro'ya yükseltti.

Vize ücretlerine zam yapılacağını 2 Şubat'ta duyuran Avrupa Birliği Komisyonu artışın tarihini resmi olarak açıklamasa da yakın zamanda bunu yapması bekleniyor.

ARTIŞIN NEDENİ İÇİN ENFLASYONA İŞARET ETTİLER

Bu karar, Schengen Vize Kanunu uyarınca her üç yılda bir zorunlu kılınan AB vize ücretlerinin Aralık 2023'te gözden geçirilmesinin ardından geldi.

AB, bu artışın temel nedenleri arasında enflasyon ve memur maaşlarını gösteriyor.

Vize ücretleri en son Şubat 2020'de 60 Euro'dan 80 Euro'ya çıkarılmıştı.

Kaynak: SÖZCÜ