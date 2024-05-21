Günde 10 bin adım efsanesi çürüyor mu?

Günde en az 10.000 adım atmak uzun zamandır egzersiz için altın standart olarak kabul ediliyor. Ancak bir çalışma, adım sayınız yerine egzersiz yaparak harcadığınız zamana odaklanmanın kilo kaybı, uzun ömür ve kalp hastalığı riskinin azalması açısından aynı derecede etkili olabileceğini öne sürüyor.

ABD’nin Boston şehrindeki Brigham ve Kadın Hastanesi'ndeki araştırmacılar, 62 yaş üstü yaklaşık 15.000 kadının dört yıllık verilerini inceledi.

Her katılımcıya aktivite seviyelerini ölçmek için bir kondisyon takip cihazı takıldı ve her yıl doldurmaları için sağlık anketleri verildi.

Ekip, günde 8.000 ila 8.500 adım atanların kalp hastalığı riskinin, günde yaklaşık 3.000 adım atanlara kıyasla yüzde 40 oranında azaldığını buldu.

Dahası aynı risk azalmasının günde 75 dakika egzersiz yapanlar için de geçerli olduğunu buldular, bu da ölçüm adımlarının gereksiz olabileceğini düşündürüyor.

ALTERNATİFLER DE İŞE YARIYOR

JAMA Internal Medicine'da yayınlanan çalışma, bazı uzmanların egzersiz için sihirli bir sayı olmadığını iddia ettiği 10.000 adım kuralını çürüten birkaç yeni rapordan biri.

Brigham ve Kadın Hastanesi Koruyucu Tıp Bölümü'nün baş yazarı ve araştırmacısı Dr. Rikuta Hamaya şunları söyledi: "özellikle de genç bireyler için, egzersiz tenis, futbol, yürüyüş veya koşu gibi aktiviteleri içerebilir, adımlarla kolayca takip edilebilir."

"Ancak diğerleri için egzersiz süresini izlemenin daha kolay olduğu bisiklete binmek veya yüzmekten oluşabilir. Bu nedenle fiziksel aktivite kılavuzlarının hedeflere ulaşmak için birden fazla yol sunması önemlidir. Hareket herkese farklı görünür ve neredeyse tüm hareket biçimleri sağlığımıza faydalıdır." dedi.

15 BİNE YAKIN KATILIMCI DAHİL EDİLDİ

Ekip, 62 yaş üstü, sağlıklı kabul edilen, yani kalp hastalığı veya kansere sahip olmayan 14.399 kadınla çalıştı. Ortalama katılımcı yaşı 72 idi.

2011 ile 2015 yılları arasında her kadının, uyurken veya duş alırken de dahil olmak üzere her zaman kalçasına bir fitness takip cihazı takması istendi.

Araştırmacılar her yıl sigara içme ve içki içme, boy, kilo, menopoz ve kişisel ve aile tıbbi geçmişi gibi sağlık alışkanlıklarına ilişkin anketler uyguladılar.

Ekip, 2022'nin sonuna kadar kadınları takip etti.

Katılımcılar ortalama olarak haftada 62 dakika orta-şiddetli egzersiz yaptı ve günde toplam 5.183 adım attı. 2022 yılına gelindiğinde katılımcıların yüzde dokuzu hayatını kaybetti ve yüzde dördü kalp hastalığına yakalandı.

Kadınlar kaç dakika egzersiz yaptıklarına veya attıkları adım sayısına göre yüzdelik dilimlere ayrıldı.

Ekip, egzersize en çok zaman harcayan (yaklaşık 200 dakika) veya en fazla adım atan (yaklaşık 8.000 ila 8.500) kişilerin, en düşük yüzdelik dilimde yer alan (12 dakikalık egzersiz veya yaklaşık 2.800 ila 3.000 adım) kişilere kıyasla kalp hastalığı ve ölüm riskini yüzde 40'a kadar azalttığını buldu.

Araştırmacılar, "Bulgular, hastaların ölüm veya kardiyovasküler hastalık riskini azaltmak için adımlı veya zamanlı bir hedef arasında seçim yapabileceklerini gösteriyor" diye yazdı.

Kaynak: SÖZCÜ